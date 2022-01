Después del susto en la Euro, presentaron a Eriksen en su nuevo equipo

Una de las imágenes más fuertes del 2021 fue el desmayo de Christian Eriksen en pleno partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia.

El volante sufrió un paro cardíaco y la atención médica, sumada a la rápida reacción de sus compañeros, le salvó la vida. A 7 meses de ese partido, el danés fue anunciado como refuerzo del Brentford y volverá al fútbol profesional.

Será su regreso a la Premier League, donde jugó 7 temporadas para el Tottenham. El jugador, formado en Ajax, estuvo entre 2019 y 2021 en el Inter de Milán, club del que se desvinculó a fin de año.

Brentford está 14° en la liga inglesa y no puede descuirdarse en la lucha por no descender, donde le saca ocho puntos a Newcastle.

«Hemos aprovechado una oportunidad increíble para traer un jugador de clase mundial a Brentford. Lleva siete meses sin entrenar con un equipo, pero ha trabajado mucho por su cuenta», aseguró el entrenador, Thomas Frank.

El club británico informó que Eriksen completó las evaluaciones médicas correspondientes. El futbolista cuenta con un desfibrilador automático implantable que controla su ritmo cardíaco.

No todos los países lo habilitarían y en Italia no permiten jugar profesionalmente en esas condiciones pero en Inglaterra sí.

