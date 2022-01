Diego Brancatelli tiene coronavirus por segunda vez en menos de un año

Diego Brancatelli anunció que dio positivo de coronavirus. El periodista ya había transitado la enfermedad el año pasado. En redes sociales contó que empezó a tener síntomas durante el fin de semana.

“La pasé feo. Amanecí peor. Por eso no dudé, me hice el testeo y el resultado fue positivo. Estoy aislado de mi familia. Deseando que esta vez las vacunas hagan efecto y no la pase tan mal. ¡A cuidarse todos! ¡Vacunate! No regales de tu vida”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

El panelista de Intratables también compartió la noticia en Instagram e instó a sus seguidores a que se inmunicen para estar más protegidos en caso de contagiarse.

Brancatelli ya había contraído la enfermedad el año pasado. Su cuadro se había complicado por lo que en ese momento había requerido cinco días de internación.