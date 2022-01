Diego Placente, el primer hacedor de los futuros cracks

La semblanza de Diego Placente se altera necesariamente cuando el entrevistado en cuestión acusa tener 44 años. Su estampa registrada de ser uno de los históricos Pekerman Boy’s lo sigue acompañando hasta el día de hoy. La eterna cara de pibe del actual entrenador del seleccionado argentino Sub 15 no se disimula detrás del barbijo.



José, el último revolucionario que cambió para siempre a los seleccionados juveniles, estará presente indefectiblemente en la charla con uno de los estandartes de aquella camada gloriosa que se consagró campeón mundial en Malasia 1997.



“Pekerman siempre nos enseñó cosas valiosas que iban más allá del fútbol”, afirma Placente, quien llegó a Roca para formar parte del 51° Congreso del Mundialito infantil de Clubes. “Es la primera vez que vengo por acá, pero sí sabía de la existencia del Mundialito. Es un torneo que se conoce en el ámbito del fútbol de inferiores”.

Placente está en la Sub 15 desde 2017, en su primera experiencia como entrenador. Y para el estreno desde el otro lado de la línea de cal decidió sumarse al proyecto albiceleste de los juveniles.

Diego Placente, en la charla con Río Negro poco después de haber llegado a Roca para ser parte del Mundialito. (Foto/Andrés Maripe)

P – ¿Por qué decidiste entrenar a chicos?

R- Uno cuando deja de jugar y hace el curso de técnico para seguir ligado al fútbol, no imagina por dónde lo llevará la profesión. Y se dio esta posibilidad de estar con las formativas en el predio de AFA, un lugar que ya conocía, e involucrarnos en el crecimiento de los jóvenes futbolistas. Es una posibilidad hermosa para empezar como entrenador.

P – No es una rareza que te hayas inclinado por dirigir a estos chicos, formás parte del ciclo más glorioso en juveniles a nivel selección…

R – Nosotros aprendimos muchísimo de José y en mi carrera, como en la de muchísimos chicos que pasamos por la selección que él dirigía, fue muy importante. Él te daba confianza adentro de la cancha y educación fuera de ella, aparte de lo futbolístico, que era clave para poder adaptarnos a otras culturas cada vez que nos íbamos a jugar al exterior. Eran cosas que nos ayudaban a mantenernos en la elite muchos años.

José Pekerman sostiene la Copa del Mundo juvenil y detras aparecen Placente, Riquelme, Aimar y Cambiasso.

Diego Placente, que había debutado en Argentinos en el 1996, partió hacia Europa, ya jugando en River, en el 2001. El Bayer Leverkusen compró su ficha y esa temporada jugó la final de la Champions League, que los alemanes perdieron con el Real Madrid 2-1, con el recordado gol de volea de Zinedine Zidane que decidió el partido.



“Había dos fases de grupos. En la segunda, me acuerdo que en el primer partido la Juventus nos goleó 4-0 y nos pegó un baile bárbaro. Después fuimos mejorando y clasificamos a la fase final. Le ganamos al Liverpool en cuartos y al Manchester United en semis”.



Del país germano partió en 2005, momento en que se fue al Celta de Vigo donde jugó dos temporadas. Volvió al país en el 2008 llamado por Ramón Díaz para jugar en San Lorenzo. “Siempre tuve muy buena relación con Ramón, desde la época que me dirigió en River”, confía Placente mientras se suman a la mesa los otros invitados al Congreso del Mundialito: Adrián Gallará, asistente técnico de la Sub 15 y Sub 17, dirigida por Pablo Aimar; y el preparador físico de ambos seleccionados, Enrique Cesana.



Gallará, Placente y Cesana, los disertantes que tendrá hoy el Congreso del Mundialito. (Foto/Andrés Maripe)

Volvemos a los chicos…

P- Pasan los tiempos y tu época de juvenil seguramente fue muy distinta a la de tus dirigidos. No había internet por ejemplo, la tecnología era otra. ¿Cómo es el trabajo para mantenerlos enfocados en el fútbol?

R – Nosotros estábamos muchísimo más con la pelota de chicos, pero la pasión o los sueños que tienen los pibes por el fútbol es el mismo que nosotros teníamos. Tratamos de inculcarles el valor del lugar que ocupan y a quien representan. Es la selección argentina, pero a la vez nosotros intentamos que se diviertan, que disfruten del fútbol. La camiseta se tiene que respetar, también el saludo y ser buenas personas. La buena educación no pasa de moda, tal como nos inculcaba José en su época.

Lionel Scaloni dirige la Mayor, Walter Samuel es uno de sus ayudantes de campo; Pablo Aimar está a cargo de las Sub 17 y Diego Placente de la Sub 15, además de Bernardo Romeo como coordinador de selecciones juveniles. Todos ellos campeones del mundo Sub 20 en Malasia 1997 de la mano de José Pekerman.

P- ¿Cómo se llega a formar un buen equipo de juveniles como el que a vos te tocó vivir?

R- Con buenas estructuras, que por suerte las tenemos, con rodaje y también dedicación. Nosotros siempre se lo repetimos a los chicos: están entrenando en las mejores canchas, tres veces por semana y con los 25 mejores jugadores del país. Entre ellos mismos van creciendo en su rendimiento, están todo el tiempo compitiendo con los mejores, por lo que inevitablemente van creciendo.

P- Estás a cargo de una selección donde los chicos recién son una especie de prototipo de futbolista. ¿Cómo los vas llevando en esa transformación?

R- Es difícil la edad. La exposición en redes sociales, el reconocimiento de ser jugadores de la selección siendo tan chicos por ejemplo, no es fácil para sobrellevar. Es por eso que trabajamos en el cuerpo técnico con psicólogos que abordan estos temas con mucha más experiencia y conocimiento. Tratamos de bajarle esas presiones, que esto es un juego y siempre hay que ir aprendiendo para ser jugador profesional. Hay presiones que nosotros sufríamos a los 18, 19 años, ahora son a los 16. No esta bueno que eso suceda en pibes tan chicos.

Diego Placente en el Maiolino, anoche, viendo la actividad del torneo en el estadio. (Foto/Andrés Maripe)

P- El paso de ustedes al profesionalismo se daba mucho después. Hoy hay jugadores, que antes de los 20 años, ya se fueron a jugar al exterior…

R- Cuando nosotros fuimos a jugar el Sudamericano Sub 20, sólo dos o tres había debutado en Primera y todos viajábamos en colectivo al predio de AFA. Mi primer auto me lo compré recién después del Mundial de Malasia… Cambiaron los tiempos, los jugadores debutan antes y se van afuera a más temprana edad. Por eso está bueno trabajar para sacarle esas presiones a los chicos. Ahora todo comienza antes y es fundamental darle ese apoyo tan necesario.

El Congreso del Mundialito se nutrirá de los conocimientos de buena parte de la plana mayor de las selecciones juveniles

Diego Placente será parte del Congreso del Mundialito que se llevará a cabo hoy desde las 15, en el Concejo Deliberante de Municipio de Roca. El cónclave está destinado a entrenadores y preparadores físicos cuyos equipos estén participando del tradicional torneo. Los 70 cupos disponibles ya están cubiertos, confirmó Mario Cesarín, que oficiará de anfitrión.

Placente llega junto Adrián Gallará, asistente técnico de las selecciones Sub 17 y Sub 15, y Enrique Cesana, preparador físico de ambos seleccionados. «Ellos dos están hace mucho tiempo en el fútbol juvenil y nos ayudan hace muchísimo en el trabajo con los chicos», afirma Placente.

«Es un grupo muy lindo donde todos nos complementamos en el trabajo con los juveniles. Lo más importante de la labor con los chicos es respetar sus tiempos y que se diviertan mientras aprenden, inculcándoles valores y respeto por todo lo que rodea a la actividad. Si eso está bien claro, casi con seguridad se va a armar un gran grupo. Y si eso sucede se arma un buen equipo también», aporta Gallará, uno de los disertantes que tendrá el Congreso.

Quique Cesana por su parte asegura que la preparación física, tanto de la Sub 15 como la Sub 17, no difieren. «Nos basamos en una metodología de entrenamiento global. Tratamos de hacer un trabajo integral, donde intervengan todas las áreas, incluido lo emocional».

Ellos tres, además de Carlos Saggio, psicólogo deportivo que asistió a la Generación Dorada de básquet y autor del libro «De la cabeza: aspectos emocionales del mundo del deporte», serán los disertantes en esta nueva edición del Congreso del Mundialito.

Una foto cargada de gloria que se volvió viral

Fue en 2005 para un partido a beneficio, donde los protagonistas de la foto representan la gloria misma del fútbol argentino.

Arriba Lionel Scaloni, abrazando a Juan Román Riquelme y a Diego Placente. Los tres fueron compañeros en la selección juvenil campeona mundial en Malasia 1997. Abajo, Diego Maradona, Lionel Messi y Marcelo Gallardo. Casi nada.



“Tengo una cara que pareciera que estoy aburrido antes de empezar a jugar. Son esos momentos donde sacan 30 fotos y justo queda la que no te favorece… Para mi es un orgullo estar rodeado de todos esos grandes jugadores y en el cuál está mi ídolo, que era Diego. Estaba Messi, que recién era un chico…», cuenta Placente.

«Tuve la suerte de haber jugado, al menos un rato, con todos ellos. Está Scaloni también… A todo el grupo nos puso muy feliz que la Selección haya salido campeón con él como DT después de tanto tiempo”.