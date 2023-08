El arte y la cultura mapuche se expone en Buenos Aires

«RUXAN Joyas de Nuestra Tierra»: la muestra colectiva de artistas mapuche llegó a Buenos Aires. Foto gentileza.

La Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires fue epicentro el pasado viernes de la apertura de la muestra “RUXAN: Joyas de nuestra tierra”. Este evento cultural, desde su inauguración, busca resaltar la diversidad y la construcción cultural de la identidad mapuche con protagonistas neuquinos.

Piezas de indumentaria, tejidos, alfarería, cerámica, arte lítico y orfebrería que representan el arte del pueblo mapuche se exhiben hasta el 3 de septiembre ante un público ávido de historias y testimonios.

“Buscamos reunir distintas manifestaciones artísticas que toman a la cultura mapuche como eje de su creación, construcción cultural que es parte de un todo. En esta cosmovisión, punto de encuentro y también de fuga, la exposición invita a su recorrido en un espacio totalmente habitado por obras realizadas desde el concepto ancestral”, expresó su curador, Oscar Sarhan.

Foto gentileza.

La exposición forma parte de un programa que incluye actividades organizadas junto al Canadá Council for the Arts y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), que no solo establecen un puente entre las culturas originarias del sur y el norte de América, sino que forman parte de una estrategia del Fondo Nacional de las Artes por estrechar vínculos con instituciones culturales de otros países.

En la muestra se exponen ponchos tejidos en telar, de colores y dibujos variados, mantas, fajas, pectorales, piezas de alfarería y joyería, flechas y clavas talladas en obsidiana, en una disposición que retoma elementos significativos para la cosmovisión mapuche.

La obra contribuye a conocer el universo mapuche: las grandes reuniones, sus ceremonias y reflexiones, el respeto en las formas, el diálogo y los peumas (sueños)”. Oscar Sarhan, curador de la obra.

La muestra reúne a destacados actores culturales y realizadores visuales que han encontrado en la identidad mapuche su fuente de inspiración. Utilizando diferentes técnicas artesanales de elaboración de joyas y tejidos, el ideólogo e impulsor de la obra Gustavo Nawel propone resaltar los valores ancestrales.

Foto gentileza.

Desde el Fondo Nacional de las Artes destacaron que “se trata de piezas que no necesitan mimetizarse con los objetos que acostumbramos a llamar arte, sino que nos interpelan para repensar todas las categorías desde una cosmovisión ancestral cuya conexión con lo esencial se ha vuelto urgente”, expresó Diana Saiegh, presidenta del FNA.

Participan: Sol Carilao, en tejidos; Matias Deyurka, en arte lítico; Gustavo Nawel, Daniela Vivanco , Cristina Jara y Lilia Breyter. en orfebrería y joyería, y Faby Lefiman en cerámica. También hay piezas de Artesanias Neuquinas.

“Estas obras contribuyen a conocer más el universo mapuche: las grandes reuniones, sus ceremonias y reflexiones, el respeto en las formas, el diálogo y los peumas (sueños) con quienes habitan este territorio desde tiempos prehispánicos”, agregó Sarhan.

El viernes 4 de agosto fue la inauguración de la muestra con un acto encabezado por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh, el curador de la obra y los artistas participantes en la exhibición y un nutrido público que acompañó la propuesta.

Son piezas que nos interpelan para repensar todas las categorías desde una cosmovisión ancestral cuya conexión con lo esencial se ha vuelto urgente. Diana Saiegh, presidenta del Fondo Nacional de las Artes.

Ruxan, el término que da título a la muestra, proviene de la lengua mapuche. Significa plata, resplandor, luminosidad, brillo. Así, desde su nombre, plantea el sentido metafórico de “joya”: los lenguajes presentes en las piezas —la cerámica, la orfebrería, el tejido y el arte lítico— brillan en esa sola palabra.

La artesana de tejidos Sol Carilao y los orfebres Cristina Jara, Gustavo Nawel y Daniela Vivanco compartieron su proceso de aprendizaje en sus oficios, así como la aplicación meticulosa de técnicas ancestrales en la creación de sus piezas.

“Si bien en la última década investigadores y curadores de las metrópolis centrales han impulsado estrategias de descolonización para dar cuenta de estéticas olvidadas, queda todavía un largo camino por recorrer. Esta muestra tiene esa misión: dejar huella”, expresó Saiegh durante la inauguración.

Estos creadores incorporan de manera innovadora elementos contemporáneos, dando lugar a un concepto novedoso que se distingue por la fusión de lo tradicional con lo moderno. Este enfoque resalta una identidad compartida por todos los argentinos, donde la convergencia entre las raíces culturales y las expresiones modernas encuentra su expresión artística.

