Discos: “La grasa de las capitales”, historia de un gran regreso

"La grasa de las capitales", el clásico segundo disco de Serú Girán, que en agosto cumplió 40 años y fue relanzado con una nueva masterización supervisada por Pedro Aznar, llegará en los próximos días a las bateas en formato de vinilo, en una edición que rescata el sonido y el arte de tapa original.

El disco fue posible a partir de un exhaustivo trabajo realizado sobre las cintas de resguardo originales, que revela detalles inaudibles en otras ediciones y formatos; con su correlato visual a partir de la labor del fotógrafo Rubén Andón, autor de la imagen de la portada, sobre los negativos tomados en la sesión realizada en su estudio en 1979.

Este material fue rescatado gracias a la adquisición del catálogo de la desaparecida discográfica Music Hall por parte del Instituto Nacional de la Música (Inamu), que lleva a cabo una tarea similar sobre una gran cantidad de títulos incunables hasta hace unos pocos años, en los que puso manos a la obra el prestigioso ingeniero de sonido Gustavo Gauvry.

En este caso, la entidad se asoció a las productoras Zarpa y 300 Producciones, lo que permitirá llegar a un número importante de tiradas.

"Finalmente, al poner la cinta descubrimos que era `La grasa de las capitales`, de Serú, y ¡sonaba tremendo!", Gustavo Gauvry, ingeniero de sonido original del disco.

Precisamente, fue el propio Gauvry, que originalmente trabajó con la banda integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, quien ofició de ingeniero en esta cuidada recuperación de las cintas que contenía una de las grandes obras del rock argentino.

"Esta edición marca un estándar a la industria de cómo se debe reeditar un disco", subrayó Gauvry, en una reunión de esta tarde en la sede del Inamu en la que se presentó el material a la prensa.

Estas palabras no sólo hicieron hincapié en la detallada labor sonora, impulsada por el conocido carácter obsesivo de Aznar en la materia; sino también justamente por el hecho de haber invitado a los protagonistas a la hora de iniciar esta tarea.

Entre otros detalles, Gauvry aclaró que la remasterización no pudo hacerse sobre el original, debido a que se ha pedido rastros de él, sino a partir de una cinta de resguardo hallada entre la gran cantidad de material recuperado por el Inamu.

Al respecto, explicó que la cinta en cuestión no estaba rotulada, por lo que se desconocía su contenido, y que hubo que conseguir una antiquísima máquina especial para su reproducción, la cual también tuvo que ser sometida a un proceso de puesta a punto.

"Finalmente, al poner la cinta descubrimos que era `La grasa de las capitales`, de Serú, y ¡sonaba tremendo!", contó el ingeniero de sonido, quien acotó que para él significó una emoción extra por tratarse de su primer trabajo junto a esta banda como operador de monitores en vivo.

Tanto él como el presidente del Inamu, Diego Boris, resaltaron la meticulosidad de Aznar al hacerse cargo de esta labor, al punto que fue imposible que el material estuviera listo para su lanzamiento en agosto del año pasado, fecha exacta en la que se cumplieron los 40 años de la edición original.

"A mí qué me importa que no lleguemos a esa fecha. Lo que me importa es que salga bien", fue la respuesta del bajista de la banda cuando se le advirtió eso, según recordó Gauvry.

La noticia sobre la reedición de este memorable disco de Serú Girán tomó estado público a fines de octubre pasado, cuando se publicó un video en el que se veía a Aznar, Charly García y Lebón realizando una escucha de la cinta remasterizada.

Allí, el bajista daba precisiones sobre su trabajo a los otros dos músicos, quienes se mostraron eufóricos y emocionados por los resultados obtenidos.

Pocos días después, el disco estuvo disponible en plataformas y en otros formatos, pero ahora tendrá su correlato en vinilo, lo que permitirá una escucha mucho más fiel a la que podría ser la de la banda tocando en vivo.

Justamente, lo más notable de esta edición es la nitidez con la que se puede oír cada instrumento y los arreglos vocales, en donde es fácil distinguir las armonías que entona cada uno de los integrantes del grupo.

Esta edición respeta también la gráfica original, contiene fotos de la famosa sesión de la portada que hasta ahora no habían sido publicadas y también revela el orden original de las canciones pensado por el grupo, que debió modificar por la extensión similar de cada cara a la que obligaba el formato de vinilo.

De allí se desprende que "Viernes 3 AM" iba a cerrar el lado A, mientras que "Paranoia y soledad" iba a estar ubicada en la segunda pista del lado B, según lo previsto por el grupo.

"La grasa de las capitales" es uno de los títulos más resonantes entre aquellos rescatados por el Inamu al adquirir, a finales de 2015, por una suma de 2 millones 750 mil pesos, el total del catálogo perteneciente a Music Hall, con el objetivo de ponerlo a disposición de sus autores.

Entre otros discos que ya pudieron volver a ver la luz gracias a esta iniciativa se encuentra un trabajo homónimo de Los Gatos Salvajes, el primer álbum de Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll, todos los volúmenes de Pappo´s Blues y "Kubero Díaz y la Pesada del Rock and Roll".