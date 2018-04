Bifurcaciones y finalidades

El tiempo se acelera y los destinos se abren. Cambiemos llevó sus divergencias al oficialismo. “Wisky no nos representa”, así, el cipoleño Aníbal Tortoriello arrancó el encuentro de la decena de intendentes macristas con Weretilneck, quien se entusiasmó con esa revelación. Esos jefes comunales salen a imponer su valor territorial. Se alistan los fastidiados por los descuidos del poder nacional, los contrariados con el diputado y hoy candidato Wisky y los necesitados de posicionarse para el proceso que viene. En esa multiplicidad de aspiraciones, aprovecha Tortoriello, lanzado a la gobernación, y el viedmense José Foulkes se reubica, ya con una indisimulable distancia con el presidente de la UCR, Darío Berardi, aliado del diputado. Wisky otea a los caciques locales, sin afición, ya que concibe su construcción en su contacto directo con la médula macrista de Casa Rosada.

Envalentonado con los intendentes, Weretilneck describió su visión electoral. Posicionó a Martín Soria con tendencia favorable y enumeró variantes para derrotarlo, ofreciendo planos por compartir. No hay nada resuelto. Ni tiene candidato. Alejandro Palmieri se desdibuja. “No quiere ser”, respondió a un intendente radical. El último intento está en la fuerza de convencimiento de Facundo López y Luis Di Giacomo, sus históricos impulsores.

Pedro Pesatti no logró –con su lanzamiento– la pretendida adhesión de Weretilneck y su círculo. Ya pondera que no es el elegido. “Tendrán que decirme que me baje”, repite. Deberán, para eso, lograr una postulación válida valletana o barilochense (Fabián Zgaib, Arabela Carrera, Carlos Valeri...). El acto de Juntos de Allen fue un buen aliciente, pero efímero. El partido carece de tejido y, por eso, Weretilneck enfatiza su organización local. Reunió el lunes a parte de la mesa –Pesatti, Palmieri, Di Giacomo, López y, entre otros, Mónica Silva– y repasó ese armado, reforzado con un encuentro de la Juventud para el sábado 19 en Choele Choel y, luego, otro de mujeres.

Ya retoña el campo electoral del 2019, con cinco a seis turnos en Río Negro. El presente itinerario de Weretilneck prevé comicios adelantados y excluyentes. Este esquema –de por sí– garantiza cinco rondas: las comunales, dos nacionales (primarias y generales) y otras dos provinciales (están vigentes las PASO rionegrinas). Podría darse una sexta, con una segunda vuelta presidencial, y también otra si prospera el diseño oficial de un balotaje rionegrino (en ese caso, seguramente habría otra suspensión de las PASO). Las variantes se someterán a los bosquejos gubernamentales, a pesar de que el conato de balotaje pronostica batalla judicial por su constitucionalidad.

El gobernador propone hoy un cerco provincial, pero su estrategia final se delineará con el curso nacional. La desvalorizada imagen presidencial es la garantía de su desafecto, pero un repunte lo llevaría a confluir con Cambiemos, siempre priorizando un frente anti-Soria. Descree de una alianza tradicional, que dinamitaría a Juntos, y piensa en una informal convergencia electoral a partir de su “programa balotaje”.

Su hoy descartada nacionalización tiene su atractivo para Weretilneck, pues acarrearía un problema para Soria. Lo arrastraría al conflicto del PJ nacional, entre el kirchnerismo y el peronismo federal. El roquense –por ahora– se libró de esa tensión. Tampoco se alteró frente a los repetidos amagos de candidaturas, como el último de la senadora Silvina García Larraburu, que retornó a escena tras su pase senatorial (desde el bloque de Pichetto al de Cristina Fernández). Soria aventa toda colisión interna. Su arraigo electoral colabora y llegan soluciones a Roca. Mario Sabbatella –que lo enfrentó el año pasado– llevó su adhesión y se propuso para liderar un proyecto municipal para Viedma. El roquense –como siempre– silenció toda promesa.

Weretilneck y Soria tienen si algo en común. Aprendieron a balancear desafíos. Algunos son parte de la marcha, pero no son sus finalidades.