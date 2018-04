“Lo que pasó en Cambiemos sería inadmisible en un gobierno peronista. Indudablemente debilita al Presidente”, sostiene un experimentado dirigente de ese signo, un hombre ante todo orgánico. Lo que pasó en Cambiemos es la decisión de los socios menores de la alianza de enfrentar el último ajuste de tarifas y forzar a Mauricio Macri a suavizar el impacto en los bolsillos de la suba del gas. Podría aplicarse a la salida anticipada de Emilio Monzó de la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero la dinámica interna en Cambiemos amenaza con un cataclismo no en la coalición de gobierno, como se insinuó, sino en los fundamentos de la estrategia económica del macrismo. Estamos lejos de haber visto sus consecuencias.

¿Todo empezó con el planteo de Carrió y el gobernador Cornejo? No hay duda de que ese fue el disparador de la unidad –por el momento táctica– del peronismo en el Congreso. En ese espacio sin límites aún se advierte cierta sorpresa ante una oportunidad hasta hace poco impensada. En pocos días podríamos verle torcer la mano al gobierno: si no prospera una negociación política con los gobernadores, la oposición se encamina a aprobar un proyecto que retrotrae a diciembre el valor de las tarifas, dispone que se actualicen según el aumento de los salarios y reduce la carga impositiva para consumidores residenciales y pymes. Un verdadero golpe fiscal que llevaría al presidente a recurrir al veto. Macri podrá mencionar en sus fundamentos el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016 que frenó las primeras subas pero ratificó la facultad del Poder Ejecutivo de fijar los cuadros tarifarios. No pasa un día sin que un funcionario no recuerde esa prerrogativa.

El ajuste en las tarifas representa un único punto de contacto entre las dos avenidas por donde transita el debate económico de la era Macri: gradualismo o shock. La estrategia del ministro Aranguren no responde a ninguno de esos dos patrones, o bien responde a ambos. Al asumir el gobierno se trazó un sendero gradual de cuatro años para corregir los precios de la energía (ocho en la Patagonia). Cada recomposición, sin embargo, significó un golpe difícil de asimilar. El gas, por ejemplo, registró cinco aumentos: en marzo de 2016 la unidad de medida costaba u$s 1,29; en abril de 2018 pasó a u$s 4,68 (1,93 u$s la Patagonia). Aumentó 360%. Si se suman las subas en transporte y distribución, el incremento llega al 470%. En ese mismo plazo, los subsidios bajaron del 75% al 15%. La luz aumentó un 480%. Los subsidios bajaron en dos años del 70% al 27%.

Víspera de un fin de semana largo, el viernes fue un día inusual. Por primera vez en mucho tiempo, acaso desde aquel fallo de la Corte por las tarifas, el gobierno comunicó urgencias. No es habitual ver ese día al presidente Macri en la Casa Rosada. Allí llegó a la tarde para una reunión de una hora y media con Aranguren. La imagen del ministro de Energía parecía algo descompuesta cuando un cronista de la TV lo consultó a la salida de la casa de Gobierno sobre el encuentro. Aranguren corría a refugiarse en su despacho, en el palacio de Hacienda. Los coordinadores del área en el gobierno insistían ayer en que no se habló de cambios en el tema tarifas. El área de comunicación se enfrascaba a la par en una reunión hermética con los magos del marketing oficial. A unas pocas cuadras, Federico Sturzenegger reunía sorpresivamente al comité de política monetaria del Banco Central y anunciaba por primera vez desde diciembre una fuerte suba de tasas para contener la escalada del dólar y su impacto en el índice de inflación. Ese cuerpo se había reunido tres días antes, sin novedades. Sturzenegger acababa de vender casi 1400 millones de dólares de las reservas con el mismo propósito. Fueron u$s 4.400 millones en la semana. Para esa misma hora, en los tribunales de Retiro, Casación revocaba un fallo de un tribunal federal y devolvía a la cárcel a Cristóbal López por fraude al Estado.

Las encuestas registran una fuerte baja en las expectativas económicas. Desde la oposición y el establishment económico se ha vuelto a reclamar que un solo ministro concentre la política económica. En el peronismo blando ya se habla de un fracaso en el sistema de toma de decisiones. De un presidente que acentuó un costado intransigente al ver desafiada su autoridad en el tema tarifas. Y de síntomas de debilitamiento de diálogo institucional. ¿Asistimos al comienzo de una crisis? Son días de vértigo.