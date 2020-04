Dominic Thiem criticó el fondo de ayuda a otros tenistas

El austríaco Dominic Thiem, número tres del ranking mundial de la ATP, aseguró que no comparte la idea de hacer una contribución al futuro fondo de apoyo destinado a ayudar a tenistas peor clasificados, que sufran por el paro de las competiciones debido a la pandemia del coronavirus.

“Muchos jugadores no tienen este deporte por encima de todo y no viven de una manera profesional. No veo realmente por qué debería dar dinero a esos jugadores. Prefiero dar el dinero a personas u organizaciones que realmente lo necesitan”, declaró Thiem en una entrevista publicada en el diario austríaco Kronen Zeitung.

Estas palabras llegan unos días después del anuncio realizado por la ATP y la WTA sobre la creación de un fondo de apoyo a jugadores con dificultades (Player Relief Fund).

El dato 4,5 Son los millones de dólares que la ATP y la WTA tienen pensado recaudar para redistribuir entre los tenistas.

Las declaraciones de Thiem no fueron bien recibidas por varios de sus colegas quienes, en redes sociales, mostraron su descontento con el austríaco.