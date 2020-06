Donar millones al Malbrán

En Santiago del Estero, gracias a la excelente actuación de Gendarmería en la ruta 34, incautaron en camiones 29 millones de pesos, y todavía no se sabe el origen de ese montón de dinero.

Me parecería conveniente que el presidente mediante un DNU o las máximas autoridades de la Justicia autoricen a que todo lo requisado se done al instituto Malbrán y demás laboratorios, universidades y hospitales, etc., en forma urgente para ayudar a paliar la pandemia que nos azota.

Lógicamente, cuando la Justicia determine a quién pertenece ese dinero, y si tiene un justificativo real, se le devolverá esa tremenda cantidad que tanta falta les hace a todos los que luchan contra el coronavirus.

Hernán Caire

DNI 5.262.288