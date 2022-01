Dos nuevos accidentes con cuatriciclos en Pinamar: casi muere un joven decapitado

Otro hecho lamentable con cuatriciclos tuvo lugar en Pinamar cuando dos personas circulaban con sus vehículos y sufrieron heridas serias.

Uno de ellos está en grave estado al haber hecho una mala maniobra y chocar y el otro joven tiene la cara cortada y se salvó de haber sido decapitado al llevarse puesto un alambre a la altura de su mentón.

A principios de año una mujer y un hombre perdieron la vida por accidentes de esta eventualidad y desde la secretaría de seguridad indican que en los hospitales hay más personas internadas por estos incidentes que por Covid-19. Estos dos nuevos choques sucedieron en la madrugada cerca del balneario “La Frontera” y ninguno de los turistas tenían puesto alguna protección o medida de seguridad.

En diálogo con TN Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, afirmó que “la gente viene a descansar y disfrutar, pero hay centenares que digitan poner en riesgo su propia vida. Esto es como jugar a la ruleta rusa. Esta vez se salvaron de milagro, y todavía uno está muy grave. El problema es la consecuencia que acarrea esto a todo el sistema de salud pública. Llevar una ambulancia al medio de los médanos requiere una logística y le quita atención a gente que no decidió enfermarse”.

El funcionario también manifiestó que cuando la policía se acerca a los conductores para advertirles la mayoría escapa a gran velocidad sin mediar las consecuencias y que los oficiales solo pueden perseguirlos ya que eso ocasionaría un peligro aun mayor “como no tienen patentes, no se los puede visualizar porque no hay una ley nacional que los patente”.

Por este motivo, Ventoso solicitó que se reglamente una ley de patentamiento nacional para vehículos de este porte, que todos los años se cobra vidas o deja a centenas de personas mal heridas en estas zonas balnearias de Pinamar y alrededores.

“Los dos accidentados podrían haber evitado perfectamente lo que les pasó si hubiesen tomado las medidas de seguridad adecuadas. Ahora, toda la salud pública del municipio está abocada a socorrer a las personas que quieren divertirse jugando a la ruleta rusa con un cuatriciclo a fondo en los médanos. Es un disparate”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas.-