Dos señales de reactivación económica en abril

Repunte. La industria creció fuerte en todos sus rubros durante el último mes de abril.

Tres años. Es el tiempo exacto que lleva la recesión económica en Argentina, desde que el colapso financiero por el hiper endeudamiento externo, aflorara en mayo de 2018. A ello hay que agregar un año y dos meses de pandemia.

Tal es el contexto en que deben leerse los datos que arroja el tablero macroeconómico. Tal es el piso desde el cual la actividad económica busca recuperarse.

En este sentido, dos datos clave se conocieron esta semana y sientan las bases para una mirada optimista. Ambos tienen que ver con la actividad productiva, y tienen incidencia directa en cuanto al nivel de empleo.

El primero se relaciona con la construcción. El Indec dio a conocer la evolución del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que mostró una tendencia más que positiva. Si bien la medición de abril refleja una caída del 2,2% en relación al mes de marzo, muestra un crecimiento del 321,3% en la comparación interanual. Asimismo, el acumulado del primer cuatrimestre del año, muestra una suba interanual del 70,9%.

La evolución implica que la actividad comienza a crecer por encima de los niveles que se registraban en la pre pandemia. Refleja además un llamativo crecimiento en varios de los rubros que componen el indicador. En este lote se inscriben la producción de hormigón elaborado, que en abril creció un 1.054% y la de ladrillos huecos, que lo hizo un 1.012%. Otros capítulos del indicador comn excelente performance interanual fueron mosaicos (+792%), pisos y revestimientos (+475%), y yeso (+541%).

Un dato extra que permite comprender la evolución del índice, es que la superficie de construcción autorizada en el mes de marzo de este año, fue un 63,2% mayor a la del mismo mes de 2020, lo cual da cuenta de la reactivación que atraviesa el sector, tanto en la esfera pública como en la privada.

El segundo dato conocido esta semana se refiere a la industria. El Indec publicó la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI), referido al cuarto mes del año. El mismo muestra un fuerte crecimiento, que llegó al 55,9% interanual en abril, y acumula un 21,3% interanual en el primer cuatrimestre de 2021.

Por varios motivos, la estadística es positiva de cara a lo que viene. El principal es que con el dato de abril, la industria completa un semestre entero de crecimiento sostenido. Otro, es que por segundo mes consecutivo, todos los rubros relevados de la actividad industrial mostraron una suba interanual, lo que permite advertir que la industria comienza a dejar atras la heterogeneidad registrada durante 2020, cuando ciertos sectores crecían y al mismo tiempo otros se derrumbaban. No obstante, el dato no es solo el signo positivo de la evolución en los distintos rubros, sino también la cuantía del crecimiento interanual, con actividades como el automotriz (+695%), equipamiento informático (+312%), textil (+235%), o minerales no metálicos (+202%), con una performance destacada en abril.



Para sopesar el valor de la estadística es preciso matizar los datos con el contexto antes mencionado.

En primer lugar, destacando que la base del cálculo interanual en el mes de abril, toma como referencia al mismo mes de 2020, en el cual la actividad económica se hallaba virtualmente paralizada por los efectos de la primera cuarentena establecida a raíz del Covid. Significa que frente a una actividad casi nula en abril de 2020, cualquier dato positivo en relación a la actividad en el mismo mes dee 2021, se refleja como un fuerte crecimiento interanual en la estadística. Por tal motivo, será clave conocer los datos relativos a la actividad en los meses subsiguientes a fin de confirmar el impulso a la actividad.

En segundo lugar, resulta muy positivo que la industria y la construcción se muestren en alza. Junto al comercio, componen el grueso del empleo registrado en Argentina. Significa que poco a poco, comienza a verse una pequeña luz al final del tunel en relación a la creación de puestos de trabajo formales.

Datos 321,3% El crecimiento interanual que registró la actividad de la construcción durante el último mes de abril. 55,9% El avance interanual que registró en abril la actividad industrial.