Dura advertencia: «El Colorado era un río, hoy es un arroyo»

El 97 por ciento del agua del río Colorado es utilizada por La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires antes de llegar al mar.

“El Colorado era un río que hoy es un arroyo», advirtió Fernando Frassetto, meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Y en ese sentido recordó que “la única nevada significativa para el río Colorado fue para el 15 de agosto, y con eso no podemos satisfacer a cinco provincias”.

Frassetto, que fue asesor del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), fue entrevistado en el programa «Reflejos» que conduce David Roldán por Radio Universal de Bahía Blanca, y sus dichos reproducidos con despliegue hoy por El Diario de La Pampa.

Esta fue la explicación técnica de lo que ocurre con el clima y el impacto en la cuenca hídrica: “Estamos en una estación seca de clima mediterráneo, se supone que nosotros acumulamos lluvias y nieve entre los meses de mayo a septiembre, y luego disminuye todo. Ahora deberíamos estar utilizando el recurso que acumulamos en invierno, pero lo que pasa es que no hubo. Es más de lo mismo”. Advirtió Frassetto: “Tenemos una sequía de más de 10 años, o 15 años… desde el 2007, que se agudizó en 2010, y en los últimos años mucho más. La única nevada significativa para el río Colorado fue para el 15 de agosto, y con eso no podemos satisfacer a cinco provincias. El Colorado era un río que hoy es un arroyo”.

Hizo notar que “estuvimos esperando ocho meses y medio para recibir la primera nevada significativa. Pensemos esto… a mediados de agosto recién, cuando está cerrando el ciclo, llegó la primera nieve”.

“¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo recargamos la cuenca? ¿Cómo repartimos?”, se preguntó el meteorólogo y continuó, didácticamente: “Es decir, yo estoy lleno de deudas y el primer sueldo que cobro me llega recién en agosto… ¿qué hago? Primero la montaña necesita agua, recuperarse y no alcanza, porque es una condición de sequía muy extrema. Lo mismo pasa con Neuquén… pareciera que es un poco mejor, pero hay una enorme cantidad de lagos que no se pueden recuperar, como el Nahuel Huapi. Son enormes embalses glaciarios que no se pueden recuperar. Y si no recupero los lagos menos voy a recuperar el Chocón, y toda Piedra del Águila…me falta agua en el subterráneo, me falta agua en los suelos que son volcánicos y son esponjas… se necesitan 200 o 300 milímetros para empezar a hablar. Me falta agua en los lagos, me falta agua en los bosques y luego los ríos me tienen que dar”.

Así- advirtió- los ríos “no pueden crecer nunca si en realidad en la montaña no están recibiendo las lluvias. Ni hablar de completar los embalses. Entonces es una cadena de lamentos la cordillera, donde San Juan ya se quedó sin agua tempranamente. Los síntomas en el Colorado y en Neuquén se sienten en los últimos años. Junio debería ser un mes donde nosotros estamos hablando de crecidas por las lluvias otoñales y no tenemos crecidas hace 10 años, si siquiera tenemos agua. Yo veo los jóvenes ingenieros que trabajan desde hace 10 años que no conocen una crecida de un río. En la década del 2000, 2002 y hasta 2006 que veíamos cómo sacábamos el agua. Y ahora los ríos no tienen esa salud. Los bosques están enormemente estresados, entonces lo que tenemos es una cuenta enferma. Esto no es solamente en nuestra región, pasa en toda la Argentina… el país es un enfermo deshidratado que encima ahora tiene fiebre”.

-¿La cuenca del Limay ya no es como era antes?, se le preguntó. Y respondió Frassetto: “No, no… porque fallan las lluvias otoñales, fallan las lluvias de invierno, falla la nieve. El río Negro ya no es más una leyenda, con esos mil metros cúbicos permanente eso ya tampoco existe. Y hay otro síntoma muy claro de lo que está pasando… como Australia, norte de Estados Unidos, Canadá, Rusia… cuando los otoños o inviernos vienen muy secos hay pérdidas de hectáreas de bosques en el verano. Cuando falla la lluvia y la nieve tenemos un bosque estresado con incendios forestales. Los incendios en la ruta no ocurrieron en cualquier lado, y esto sí es un síntoma grave: ocurrieron en los lugares hiperhúmedos, en esos lugares del bosque donde está la reserva de humedad, donde no debería haber incendios. Había incendios, pero en el final de la temporada, en marzo o abril, al final de la estación seca. Los incendios de diciembre, en lugares donde debería haber cinco mil o siete mil milímetros, es una pésima señal. Porque lo que entra en peligro no es el bosque ya, son las ciudades que están rodeadas de bosque y donde hay una sequía muy intensa. Ese es un síntoma muy grave de lo que está pasando. Estamos en terapia intensiva”.

Frente a una tendencia acentuada, ¿hay forma de revertir esto?, se le preguntó:

“No tenemos hidraulicidad suficiente para enfrentar la ola de calor y nos encontramos con esto, con cortes de luz, con que hay que pedirle energía a Brasil. Con falta de lluvias en toda la Pampa Húmeda, en la zona de producción, con pérdidas de cosechas. Vamos a ver qué es lo que pasa con el pronóstico de lluvias para esta semana. Por otro lado, vemos que en otra parte de Brasil llovió tanto que se rompieron dos represas. Entonces o no llueve o llueve tanto que no solo pone en peligro la producción sino la vida de las personas. Estas son dos variables típicas del cambio climático… sequías cada vez más extendidas y eventos extremos, como esta ola de calor”.

En definitiva, esta es la perspectiva que ve el experto para el río Colorado: “En abril nosotros empezamos el período de lluvias, estamos saliendo de una segunda Niña… hay una perspectiva de que este año no sea un año tan crítico, pero estamos hablando de un año de paso. Que tengamos un poco más de recursos es una esperanza, vamos a ver si en realidad es así. Todavía es muy pronto para dar un pronóstico, pero deseo que este año no sea como los años anteriores. Con ser igual tenemos un gravísimo problema de ríos que están desapareciendo. Necesitamos que este año tempranamente pase algo. La mejor nieve de toda entró en el Colorado, entonces pudimos zafar… estamos muy mal, pero estaríamos peor”.