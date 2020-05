Echecopar sobre villa 31: "Si quieren agua que vayan a laburar"

Baby Etchecopar se expresó en términos muy duros al referirse a los habitantes del Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires . En especial el polémico comunicador se refirió al reclamo de agua que sufrieron los vecinos en medio de la cuarentena por coronavirus. En sentido, sentenció que si los vecinos quieren agua "que vayan a laburar".

Etchecopar realizó estas declaraciones en la editorial de su programa televisivo Basta Baby, que se emite por la señal A24 del pasado lunes. En principio, ser refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien "zafaba como una anguila aceitada", según consideró.

Luego, el conductor hilvanó su discurso con la idea de que en la Argentina "todos zafan", menos "los que laburamos todos los días, esos ocho millones de pel... que no le importan ni al coronavirus, ni a nadie".

Finalmente su discurso se dirigió hace los habitantes del citado barrio de la ciudad, ubicado en retiro: "Hoy escuchaba a la gente del Barrio 31 que decía 'No nos dan agua, no nos dan tal cosa'. Flaco, laburá hermano. A mí tampoco me dan, si no pago[...] Estos no pagan una moneda. 'Queremos que nos den, que no den'. ¿Hasta cuándo querés que te den, hermano? ¡Vayan a laburar!".

Ahora es el coronavirus, antes era el coronacristi ¿Qué pasa que no laburan? No hay plomeros, no hay carpinteros, no hay albañiles", sentenció Etchecopar y añadió, como remedando la manera de hablar de los habitantes del lugar-: "Eh, loco, Cristina, el asadito. Nos dan cinco lucas más, vamos a hacer flancito'".

Fuente: La Nación