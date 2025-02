Análisis │El proteccionismo de Donald Trump, un ancla para la economía de Javier Milei

Los primeros días del flamante mandatario norteamericano, no dejan lugar a dudas. Donald Trump emprende su segunda etapa en el poder redoblando su perfil nacionalista y proteccionista, modificando sustancialmente las perspectivas del tablero económico global. Las consecuencias para la economía argentina, se anticipan profundas.

Tras el anuncio del incremento en los aranceles de importación para los productos mexicanos, canadienses y chinos, la jornada del lunes inició con un desplome global de los mercados financieros. La certeza de un mundo que se volverá más cerrado y de un nuevo capítulo de la guerra comercial entre las dos primeras potencias mundiales, llenó de incertidumbre a los inversores.

El incremento de los aranceles, impacta directo sobre numerosos productos e insumos que son esenciales y cotidianos en la economía norteamericana. Por caso, las autopartes que provienen de México y Canadá, son un eslabón indispensable de la industria automotriz norteamericana.

La suba de aranceles en Estados Unidos ya genera debate en torno al impacto sobre los precios internos de la economía norteamericana. Y cuando en Estados Unidos se habla de precios, lo más probable es que tarde o tempranos suban las tasas de interés.

Ante tal escenario, los analistas ya comienzan a estimar el impacto de la medida proteccionista del gobierno de Donald Trump, sobre los precios internos en Estados Unidos. Y cuando los precios empiezan a ser tema de debate en Estados Unidos, la solución suele ser una suba de las tasas de interés de parte de la FED.

Si ese escenario se verifica en los hechos y se confirma en el tiempo, sería una pésima noticia para la Argentina. Implicaría que los inversores comiencen a sentirse más atraídos por los activos americanos que por los argentinos, y ese escenario en nuestro país se traduce en salida de capitales.

A ello hay que agregar la tendencia al fortalecimiento del Dólar Estadounidense frente al resto de las monedas del mundo, desde el día que Donald Trump ganó las elecciones. Las primeras decisiones del nuevo presidente, confirman las percepciones previas del mercado. Las monedas del mundo se devalúan frente al dólar.

Es otra mala noticia para la macro nacional: los productos argentinos salen más caros en el exterior y los productos del exterior salen más baratos en Argentina. Al atraso que ya reviste el tipo de cambio en nuestro país, se suma la tendencia al fortalecimiento global del dólar. Por ambas vías, se trata de un escenario que complicará la ecuación comercial argentina en 2025.

Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 3, 2025

Hoy mismo, Argentina debe cancelar su primer vencimiento del año con el Fondo Monetario Internacional por u$s 640 millones, con reservas que no tiene. Las tenencias del Banco Central (BCRA) culminaron enero en u$s 28.307 millones netos, tras caer más de u$s 3.000 millones en solo tres semanas. Si el cálculo es en términos netos, las reservas son negativas por aproximadamente u$s 10.000 millones.

En el equipo económico no están ajenos al ambiente de incertidumbre que atraviesa los mercados financieros globales al inicio de febrero. El encargado de transmitir tranquilidad fue el propio ministro de economía Luis Caputo, que expresó en twitter: «Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1«.

Afirmó además que el ajuste del gasto continuará y anticipó que preveen seguir bajando impuestos. «Seguiremos combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos«, cerró su posteo el ministro.

La voluntad del gobierno argentino de sostener el atraso cambiario, contrasta con las señales que arroja el tablero global, donde las monedas del mundo se devalúan frente al dólar.

No obstante, el contraste entre el panorama que llega desde el exterior y la coyuntura interna, es todavía más fuerte con la decisión del gobierno libertario usar el tipo de cambio oficial como contención nominal. En el mismo día en que Estados Unidos se vuelve más proteccionista y las monedas del mundo se devalúan frente al dólar, entra en vigencia la nueva pauta de crowling peg establecida por el gobierno de Javier Milei en el 1%.

La medida no hace más que confirmar el fundamento principal de la inflación a la baja sigue siendo el dólar atrasado. Se trata de una apuesta fuerte, y a contramano de las señales que arroja el tablero global. Es además, la garantía de que el tipo de cambio real que ya es más bajo que el día que Javier Milei asumió, continuará su senda a la baja.

Pero como si eso fuera poco, la voluntad de sostener el atraso cambiario pese a las distorsiones evidentes que ya genera sobre la macro y pese a las noticias que llegan desde Estados Unidos, deja a la vista una contradicción. La cercanía que siente el presidente Javier Milei por la agenda anti Woke de Donald Trump, no guarda parangón en materia económica. El perfil nacionalista y proteccionista de Trump está en las antípodas del libreto libertario que impulsa apertura y libre comercio.