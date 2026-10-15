El riesgo país tocó los 640 puntos y se aleja la vuelta de la Argentina a los mercados internacionales

El riesgo país argentino tocó los 640 puntos básicos este jueves, en un contexto de tasas internacionales elevadas y creciente incertidumbre financiera. El indicador de JP Morgan se mantiene lejos del piso de 402 puntos alcanzado en julio y complica el objetivo del Gobierno de Javier Milei de regresar a los mercados internacionales de crédito.

El riesgo país volvió a subir

Infobae detalló que entre los factores que presionan sobre los bonos argentinos figuran los elevados rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense, las dudas sobre la acumulación de reservas y los vencimientos de deuda previstos a partir de 2027. También influye la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales del próximo año.

Esta dinámica dificulta incluso el acceso al financiamiento doméstico en dólares. Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa utilizar fondos habilitados por el swap de monedas con China para financiar importaciones.

Pese al deterioro financiero, Milei aseguró que el riesgo país caerá por debajo de los 100 puntos el próximo año.