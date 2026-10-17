Inflación: los factores que dificultan una desaceleración sostenida de los precios

Los obstáculos que enfrenta el Gobierno para bajar la inflación.

La inflación volvió a mostrar en septiembre una dinámica irregular, con alternancia de subas y bajas que refleja las dificultades para consolidar la desaceleración. Tras el 1,9% registrado el mes pasado, las proyecciones privadas anticipan que el índice se mantendrá entre el 1,6% y el 1,8% mensual hasta marzo de 2027, condicionado por la inercia inflacionaria, los aumentos estacionales y los precios regulados.

Inflación: por qué se frena la desaceleración

Según detalló Infobae, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación del 1,7% para octubre, del 1,6% para noviembre, del 1,8% para diciembre y del 1,6% en enero y febrero próximos. Para marzo, estima un 1,7%.

Uno de los principales obstáculos es la indexación de jubilaciones, tarifas, alquileres, prepagas y salarios, que incorporan los aumentos registrados en meses anteriores. A esto se suman las variaciones estacionales en alimentos, verduras, indumentaria y turismo, además de las subas de combustibles y carne.

El economista Juan Manuel Telechea, citado por el medio nacional, sostuvo que bajar la inflación desde niveles elevados resulta más sencillo que reducir su componente inercial. Según estimó, una inflación mensual inferior al 1% de manera sostenida podría llegar recién en 2028.

Por su parte, Diego Piccardo señaló que los repuntes mensuales no necesariamente implican un cambio de tendencia. Fiorella Scalise, de EcoGo, también advirtió sobre la persistencia de aumentos vinculados con la inflación pasada y la recomposición de precios relativos.

En paralelo, analistas de Banco Comafi proyectaron una inflación del 2,1% para octubre, impulsada por precios regulados y factores estacionales.

Así, aunque la desinflación continúa, los especialistas advierten que perforar el 1,5% mensual será uno de los principales desafíos para el Gobierno.