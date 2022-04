La transformación digital que acelero el Covid 19

Por Marcelo Padovani

Nuevo escenario. El que generó la pandemia en cuanto al desarrollo organizacional.

Alguna vez escuche decir una frase que me quedó grabada, pero que comencé a entender más cabalmente cuando el mundo se cerró por la pandemia COVID19: “No hay nada mejor que una crisis para clarificar la mente…”



La primera reflexión a la que obliga el escenario es que para las empresas se han presentado una gran cantidad de situaciones, que dentro de lo catastrófico de lo que estamos viviendo, hubiesen sido manejables si hubiésemos planeado estratégicamente nuestro negocio.



No quiere decir que dichas situaciones no tienen impacto, sino que el impacto podría haber sido menor o bien, que muchas empresas podrían haber salido fortalecidas (es posible ver como empresas que supieron adelantarse y aprovechar el cambio tecnológico, hoy están posicionadas mejor que antes de los efectos de la pandemia).



Es necesario reflexionar cuanto nos perjudica el sesgo cognitivo que no nos permite ver más allá de lo que tenemos delante, o cuanto lo hacen las falsas creencias que provoca la mirada de corto plazo sobre los efectos que tienen los cambios en nuestro modelo organizacional.

La clave para estar preparado es un buen diagnóstico estratégico (primero) y comprometerse a una ejecución robusta y consistente (segundo).



Sin duda, la clave para estar preparado es un buen diagnóstico estratégico (primero) y comprometerse a una ejecución robusta y consistente (segundo). Y este proceso es indistinto al tamaño de la empresa.



A través de estudios organizacionales de empresas de todo el mundo (y de diferentes tamaños), se ha descubierto que la mayoría de los procesos fracasan no por falta de estrategia sino por la falta de un buen diagnóstico estratégico en primer lugar y en segundo orden, por la falta de compromiso para una ejecución de mediano plazo (más allá de las interrupciones de corto plazo…)



Con respecto al nuevo escenario, no debemos olvidar que la transformación digital no es otra cosa que una profunda transformación organizacional y cultural, utilizando los medios, plataformas, ecosistemas y modelos de gestión digital ahora disponibles.

Los 5 escalones



En todo proceso disruptivo como el que vivieron las empresas durante la pandemia, el primer escalón es sobrevivir. Esa etapa podemos denominarla la etapa donde hay que resolver.

Resolver lo urgente. El foco principal en esta etapa es superar este escenario restrictivo.



Garantizar el corto plazo. Asegurar que no dejamos en el camino recursos que tanto nos ha costado generar (capacitación, experiencia, conocimiento). Es decir, garantizar el corto plazo, pero sin destruir nada que nos condicione en el futuro.



El segundo escalón tiene que ver con el día después. Está claro que, una vez resuelta la crisis, hay reenfocar los esfuerzos para continuar en carrera.

Este escalón de resiliencia debe quebrar el viejo paradigma de la eficiencia (ser mejor que la competencia) para crear un nuevo paradigma de robustez (crear una organización mejor no que la competencia actual, sino que la competencia potencial futura).



La tercera etapa es regresar. Los procesos disruptivos tienen que servir para aprender y no caer en los mismos errores pasados. En las empresas el día a día nos come, no nos deja ver, nos acostumbra.

El regresar organizacional tiene que incluir la respuesta a la pregunta de cómo ser protagonista del futuro del negocio o la industria donde interactuamos. ¿Cuáles son las características que van a hacernos protagonistas del futuro?

Virtualidad. El trabajo se transformó durante la pandemia al ritmo de las reuniones digitales.



En cuanto a la ejecución, nuestro negocio, nuestra organización, nuestro sector: ¿Tiene una ejecución operacional con mínimo nivel de errores ? ¿Estamos realmente obsesionados por aumentar la productividad y mejorar la experiencia de los usuarios más que nuestros competidores? ¿Tenemos a las personas que pueden decidir siempre cerca de la acción y con la autonomía para poder tomar las decisiones que mejoran la experiencia de compra? ¿Tenemos procesos y tecnología que nos permiten eliminar toda forma de exceso y desperdicio de manera continua?¿Entregamos productos y/o servicios que satisfacen permanentemente las expectativas de nuestros clientes y potenciales consumidores?



Y en lo que respecta a la estructura organizacional, ¿Hemos construido una organización chata y flexible a los cambios del mercado? Si es una estructura chata, ¿Nos garantizamos de tener nuestros mejores talentos cerca de la acción? ¿Tenemos sistemas / procesos que nos permiten compartir el conocimiento y donde la voz del cliente fluye a través de los distintos niveles organizacionales?



Los últimos escalones son re imaginar y reformar.

Cuando decidimos, suponemos que somos racionales, pero no podemos perder de vista que estamos influidos por nuestros sesgos cognitivos.

Uno de ellos es el sesgo de confirmación. Tendemos a considerar como verdadero lo que coincide con nuestras opiniones preexistentes y a suponer falso aquello que no coincide. Con lo cual, es más fuerte lo que “creemos” que lo que “realmente ocurre”.

Esto no sería quizás tan grave, si no se sumara otro sesgo cognitivo que seguramente todos conocen, que es la resistencia al cambio.

¡Por eso es tan importante repensar nuestro negocio de forma consciente y periódicamente!