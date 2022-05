Manejo de la nutrición animal: clave para atravesar el invierno

Por Diego García (INTA)

Bajas temperaturas. Una época crítica para el ganado.

La situación actual no es buena: Las lluvias llegaron, pero ya no hay temperatura. “Ya no va a crecer más pasto del que hay”, asegura Sebastián Villagra, coordinador del Área de Producción Animal del INTA Bariloche y especialista en Sistemas de Producción.



“Lo ideal –aclara- sería que el suelo junte agua en invierno y que en la primavera explote el pastizal con la temperatura, pero el año pasado no hubo agua. Ahora hay agua, pero no temperatura”. Esa es la situación con la que deben lidiar los productores los años secos.



Frente a un panorama complicado que “es la generalidad” Villagra subraya que habría que haber hecho destete precoz en verano, sacar los animales poco productivos en otoño, y suplementar en invierno.

Sacar animales

El especialista del INTA resalta que “a esta altura del año (principios de mayo) quien no sacó animales poco productivos debería sacarlos antes del servicio dándoles valor agregado, por ejemplo, engorar y vender la carne”.



Villagra destaca que las decisiones que se toman en el campo deben favorecer el bienestar animal y la producción: “En años difíciles hay que achicar el número de bocas porque hay poco en el campo y cada peso que pongo me tiene que dar un retorno”, aconseja.

Fardos. Esenciales al momento de suplementar.

Destete Precoz

Cuenta el investigador que en el Campo experimental del INTA en Pilcaniyeu “la sequía nos obligó a hacer destete precoz y eso nos posicionó mejor, ya que “sacamos” las ovejas temprano y vendimos las más viejas para encarar el invierno de la mejor manera posible”.



El destete precoz es una práctica en donde se le quita la cría a la madre anticipadamente con el objetivo de que la madre recupere reservas corporales lo antes posible.

“Cuando la cosa viene mala, si no se hace destete, empeora la madre y muchas veces también la cría. Si sacamos las crías temprano, aseguramos que la madre se va a recuperar sola en el campo. A la cría la alimentamos nosotros, es más eficiente y mejora el bienestar animal” detalla Villagra.

El coordinador del área de Producción Animal del INTA Bariloche asegura que “con el destete precoz el cordero macho engorda y se vende. En el caso de las hembras, una buena nutrición inicial permitirá tener una buena madre después. Además –asegura- no hay perdidas por depredación porque están resguardados en un corral”

Suplementación estratégica

El especialista aclara que “siempre la mejor estrategia es no usar alimentos, pero no siempre es posible. La realidad es que si los animales están flacos hay que suplementar”.

Villagra sostiene que si las ovejas (o chivas) están flacas no se van a preñar. Antes del servicio se puede hacer un flushing, es decir aumentar la cantidad y calidad del alimento durante un periodo corto de tiempo.



“Habría que suplementar 15 días antes y 15 días después de iniciado el servicio. Eso nos permite mejorar el porcentaje de preñez porque el animal está más fuerte y además hay una cuestión hormonal, el animal “deduce” que va a tener comida, entonces se preña”, cuenta. Luego hay que suplementar las madres preñadas unos 30 días antes del parto.



En cuanto a las cantidades de alimento el investigador aclara que se trata de una ración de a 400 o 500 gramos por animal/día. Puede ser pasto, maíz, balanceado o avena (una lata de durazno) o una mezcla.

“A los castrones y carneros debo tenerlos bien, si están flacos debo darles comida. A veces conviene encerrarlos, que no caminen tanto. Podemos darle una ración mayor de 2 ó 2,5 kg”, especifica Villagra.



Además, alerta que “hay que prestar especial atención a las cabrillitas, borregitas y machitos que nacieron el año pasado y van a pasar su primer invierno, ya que son el futuro de la majada y si se ve afectado su crecimiento en su primer año, van a ser chiquitos toda su vida”, concluyó.

Dato 500 Grs La ración saludable de alimento por animal al momento de suplementar.