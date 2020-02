EEUU quita privilegios a la Argentina

Mientras todos los focos siguen puestos en la reestructuración de la deuda, durante la última semana tuvo lugar una noticia poco comentada pero tal vez determinante en el futuro inmediato de la economía nacional.

Es que la administración Trump anunció que los Estados Unidos eliminará preferencias especiales en comercio exterior para un grupo de 25 países, entre los cuales está incluida la Argentina. Se trata de los países denominados “en desarrollo”, y además de nuestro país, figuran entre otros Brasil, China, Colombia, Hong Kong, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, y Corea del Sur.

La medida se inscribe en el marco de la guerra comercial que desde mediados de 2018 mantienen China y Estados Unidos, y segun el gobierno norteamericano tiene como objetivo investigar si las industrias estadounidenses están siendo perjudicadas con exportaciones subsidiadas “deslealmente” por los gobiernos de los países donde se origina la producción.

La onda expansiva de la guerra comercial que desde hace dos años mantienen las dos economías más grandes del mundo, afecta a la Argentina



Si bien no se trata de una medida solo contra Argentina, el privilegio dejará de existir. El gobierno norteamericano considera que la devaluación de la moneda local, es una de las formas desleales de alterar el flujo del comercio. El notorio salto en la cotización del dólar, acaecido en Argentina desde mayo de 2018, es considerado motivo suficiente.

Desde la cancillería argentina, eligieron bajarle el tono a la noticia, y desestimaron el impacto potencial de la medida.

“Nos han dejado de considerar un país en vías de desarrollo pero aún no han aplicado ninguna medida en esa línea. E incluso esa consideración podría reveerse”, manifestaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agregaron además que el monto de las expotaciones argentinas alcanzadas por el beneficio que se acaba de terminar, era de solo u$s 300 millones.

Sin embargo, existen motivos para creer que la onda expansiva podría ser mayor a lo previsto, en tanto el objeto de la medida es terminar con el beneficio de la etiqueta “país en desarrollo” para economías grandes como China e India, directamente involucradas en la guerra comercial.