“El acuerdo definitivo con el Fondo se va a demorar”

Enormes son los desafíos que enfrentan los que tienen en sus manos la gestión. Dejar atrás el cimbronazo de la pandemia, y cerrar el ciclo recesivo para dar lugar a uno de recuperación. Para analizar el contexto, dialogó con PULSO Soledad Pérez Duhalde, economista de la consultora Abeceb, quien anticipó que el año finalizará con aceleracion inflacionaria.

PREGUNTA: ¿Cuál es su balance del último año económico?

RESPUESTA: Los resultados no han sido favorables. Hay un deterioro generalizado de las variables económicas que naturalmente condiciona todo lo que suceda en 2021. El producto cayó un 10%, la inflación fue del 36%, el desempleo es alto y los datos de pobreza están hoy en línea con el registro de 2002/03, que implican 18 millones de pobres y 5 millones de indigentes. A ello hay que sumar los fundamentos macro, que se han deteriorado. Se disparó el déficit fiscal, el riesgo país sigue siendo alto, y la emisión monetaria fue enorme.

P: ¿Se pudo haber hecho de otra forma?

R: En todo el mundo impactó la pandemia. Pero Argentina está entre los peores registros de mundo en materia de caída del PBI, entre los peores en materia de aumento de la pobreza, y también en materia de muertes por Covid. Es cierto que veníamos con problemas estructurales más graves que el resto del mundo. Pero hay que decir que con el diario del lunes, lo datos de gestión no lucen positivos.

P: ¿Es viable el plan de obras que anunció el Presidente ante la Asamblea Legislativa?

R: Las proyecciones indican que el déficit fiscal primario podría finalizar el año en el 4,2% del PBI. Eso no le da margen para un plan ambicioso de obra pública. Mucho menos con la posibilidad potencial de una segunda ola del virus que obligue a reponer los planes de contención aplicados el año pasado como IFE o ATP. Ese gasto no está previsto en el presupuesto de este año. Seguramente veremos un incremento de las obras públicas que tienen impacto territorial, que son obras más chicas. En el agregado, habrá una recuperación de la obra pública, pero mediante obras pequeñas. El foco está puesto en el empleo, y lo veo correcto. Pero no veo un escenario viable para grandes obras, porque no hay como financiarlo. Si bien la recaudación puede mostrarse en alza de la mano de la recuperación de la actividad, esa suba puede representar a lo sumo un 0,5% del PBI.

P: ¿Puede sostenerse en el tiempo la calma en el mercado cambiario?

R: Es clave que la liquidación de dólares del agro ocurra. Y a su vez que no aumente la expectativa de un mayor déficit fiscal y monetario. Nuestras proyecciones no han cambiado, preveíamos una baja en la brecha cambiaria, que obviamente tiene cierto piso que tiene que ver con la retención de Impuesto a las Ganancias. Es un dato muy positivo no haber sufrido sobresaltos en los últimos cinco meses. Obviamente hubo factores que ayudaron. Lo que nosotros llamamos “rulo del BCRA” mediante la compra y venta de títulos públicos. Lógicamente las perspectivas de una buena cosecha. Y a la vez un tipo de cambio real que está en un nivel aceptable, incluso en términos históricos. La luz amarilla, es que por un lado aun el nivel de actividad es bajo y por ende también el nivel de importaciones, y por el otro hay demanda deprimida tanto por atesoramiento como por turismo.

P: ¿Que espera respecto a la negociación con el FMI?

R: Creo que habrá salidas transitorias, o acuerdos cortos, a la espera del entendimiento final. La idea va a ser evitar que el país incumpla los pagos, hasta tanto se logre un acuerdo definitivo con metas fiscales, monetarias y de reservas. Además creo que la idea es que el acuerdo no pase por el Congreso. Lo veo al FMI poco inclinado a llegar a un acuerdo con este gobierno. El riesgo es enorme, se pierde la oportunidad de anclar expectativas, e incluso pude significar un impacto sobre la brecha cambiaria.

P: ¿Que anticipa en materia de precios?

R: Nosotros vemos una aceleración inflacionaria. Tenemos previsto entre un 45% y un 50% según nuestro escenario base, con picos en junio de 2021. Creo que el ancla que eligió el gobierno para mantener a raya la inflación son las tarifas, el dólar y el congelamiento de precios. Aun así, el Presidente anunció que habrá que ajustar tarifas, y habrá que esperar para conocer cuáles son las tarifas que se piensa ajustar.

PERFIL

Soledad Pérez Duhalde es Licenciada en Economía de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).

Especializada en política monetaria, política fiscal y precios, habiéndose destacado en el análisis macroeconómico en la consultora Exante y la confección de trabajos especiales y presentaciones para el CIMA.

Es Directora de operaciones de ABECEB, donde lidera los equipos de profesionales para proyectos, estudios e informes macroeconómicos y sectoriales.