“El arreglo de la deuda no resuelve los problemas estructurales de la economía”

Son múltiples los factores que acechan la economía nacional, afectada por la pandemia, y por la crisis previa al virus. A ellos se refirió el economista Fausto Spotorno. En diálogo con Pulso, el especialista indicó que el gobierno se encuentra ante una verdadera encrucijada, con una alta inflación potencial, cepo cambiario, y la necesidad de tomar medidas que tiendan a la reactivación. Indicó además que sigue sin estar claro el plan que tiene el gobierno entre manos.

PREGUNTA: ¿Qué análisis realiza de la coyuntura económica?

RESPUESTA: Es difícil tener hoy una perspectiva de la economía argentina, sin saber exactamente hacia donde apunta el plan económico del gobierno. Hay diferentes grados de salida que podrían aplicarse. La primera es ‘cómo salir de la pandemia’. Es la más inmediata y la más obvia. La segunda es como salir de la crisis generada durante los últimos cuatro años en la gestión Macri, especialmente desde abril de 2018. De esa crisis en verdad no hemos salido por completo. Es un avance haber solucionado el problema de la deuda, pero quedó pendiente resolver el cepo cambiario. La tercera salida, es pensar como resolver el estancamiento de la economía argentina que ya lleva casi una década de duración.

P: ¿Cómo se aborda la salida de la cuarentena?

R: En cuanto a la salida de la pandemia, hay dos aspectos. El rebote de la economía se va a dar naturalmente, a medida que los diferentes sectores vuelva a funcionar. El primer problema es que hay empresas que no van a volver a abrir, y empleos que ya no se van a recuperar. Esas medidas hoy no están a la vista. Y no se trata solo de medidas de estímulo a la demanda, porque vos podes estimular la demanda pero si el empresario no ve un futuro, entonces no invierte. El segundo problema es la emisión monetaria escalofriante que se dio durante la cuarentena. Hay que dar la derecha al gobierno en cuanto a que no contaba con otra herramienta, y había una emergencia que atender. Pero eso no significa que la emisión no vaya a tener consecuencias. La consecuencia inmediata es el exceso de liquidez.

A la salida de la pandemia, quedará un deficit fiscal enorme, y sin la posibilidad de pedirle un peso prestado a nadie.

P: ¿Es posible resolver ese exceso de liquidez rápidamente?

R: Hay dos formas de hacerlo. La primera es que el Banco Central absorba todo ese excedente. La segunda es generando confianza en la moneda. Pero para generar confianza en la moneda, hay que encarar reformas estructurales. En ese punto estas frente a la necesidad de encontrar el tercer nivel de salida, que es cómo resolver la década de estancamiento de la economía, y te enfrentas a la necesidad de revisar profundamente el frente fiscal y el frente monetario.

P: ¿Se le pide al gobierno que lleve adelante un programa que no coincide con aquello que propuso para llegar al poder?

R: Eso es relativo. La gente puede haber avalado un discurso de campaña, pero luego hay cuestiones técnicas ineludibles. Vos podés llegar diciendo que no te vas a endeudar de la misma forma que lo hizo Macri. Perfecto. ¿Vas a hacer un ajuste fiscal feroz? Es cierto que la pandemia trastocó absolutamente todos los planes. Fernández heredó una crisis financiera y cambiaria, y asumió prometiendo resolver eso. Al inicio de la gestión se intentó abordar el déficit fiscal, lo cual chocó de frente con la pandemia, y se pensaba desde el inicio en resolver el tema deuda. Pero el programa no era mucho más que eso. A la salida de la pandemia, quedará un deficit fiscal enorme, y sin la posibilidad de pedirle un peso prestado a nadie. Es difícil.

P: ¿No es un punto a favor haber resuelto la deuda?

R: Si, pero hay infinidad de otros temas a resolver. Los gobiernos tienen la tendencia a enfocarse en aquello que prometieron en campaña. Macri había prometido resolver cepo, default y tarifas. En los primeros meses de gestión resolvió cepo, default y tarifas. Fernández prometió resolver el tema deuda. En los primeros meses resolvió el tema deuda.

P: No obstante, era condición necesaria resolver el tema deuda para poder abordar los otros problemas…

R: Es cierto. Pero en realidad todavía no resolviste nada. Tenes el auto chocado, con las cuatro ruedas en llanta, y el tanque de nafta pinchado, y decís “ era condición necesaria arreglar el alternador”. Bueno, es cierto, necesitas que el alternador esté arreglado, pero con eso solo igual el auto no funciona.

P: ¿Cuál debería ser la agenda de temas por resolver?

R: Bueno, ahí comienzan a tallar las cuestiones políticas. Yo creo que primero hay que pensar que hacer con la inflación. Si se decide atacar la inflación, de inmediato surge el tema fiscal. Supongamos que se consigue financiamiento en pesos para abordar el pago de intereses refinanciando el capital, bien. Aun así queda un déficit primario de 4 puntos del PBI para 2021. ¿Qué hacemos con eso? Un buen punto sería asumir el problema, reconocer que es difícil reducir el déficit, y comprometer un sendero de equilibrio fiscal para 2023. Pero aun ese compromiso implicaría la necesidad de crecer 2,5% por año, algo que no sucede desde el año 2008. Es complejo, pero eso es un plan económico.

P: ¿Cuál es el renglón que se ajusta?

R: Yo creo que el sistema previsional va a ser uno de los primeros. Intuyo que el gobierno va a decidir que ya no se recupera lo perdido este año en cuanto al poder adquisitivo de las jubilaciones, y presentará el proyecto para una nueva fórmula de actualización. Eso ya es ajuste. Y creo que una buena alternativa que ordenaría el gasto, sería unificar todos los planes sociales en uno solo, estableciendo un horizonte temporal acotado para el beneficio. Es decir, acordando que el beneficio no es para siempre, incentivando el empleo.

PERFIL

Fausto Spotorno es Licenciado en Economía (UCA) y Máster en Finanzas (Ucema).

Fue profesor de Economía Política en la UCA hasta 2016, y es profesor Economía en Ucema desde el año 2018.

Se desempeñó como Economista Jefe en diversas empresas de consultoría económica y administración de carteras.

Es Director de Centro de Estudios Económicos en Estudio Orlando J. Ferreres y Asociados.