El carnet de conducir en el celular: ventajas y dudas sobre el sistema

Redacción Central

El gobierno nacional lanzó ayer la aplicación para la licencia de conducir digital, que permitirá llevar en el teléfono móvil la documentación que deben tener los automovilistas y tendrá la misma validez que la versión en carnet.

La descarga ya está disponible en la aplicación Mi Argentina a través de un procedimiento gratuito, ágil y sencillo, que cuenta con medidas de seguridad para validar la identidad del usuario.



La Licencia Nacional de Conducir Digital tendrá un token de vencimiento de 24 horas a partir de la descarga, esto permitirá tener el control sobre los usuarios inhabilitados y con licencia retenida.

Este avance de alcance nacional, que convivirá con la licencia impresa (es complementaria), imita casos exitosos como el de Finlandia e iniciativas en otros países del mundo como Inglaterra y Holanda.



“Este es un beneficio para los 19 millones de personas que tienen la licencia nacional porque ahora van a poder llevar nuestra licencia de conducir a todos lados en nuestro celular”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Y también, un paso adelante para seguir mejorando la seguridad vial y la calidad de los controles en nuestras carreteras”, agregó.

La licencia de conducir digital formará parte de la aplicación Mi Argentina, ya vigente para otro tipo de documentación, y podrá usarse en los próximos días, cuando la resolución de su creación se publique en el Boletín Oficial, indicaron fuentes de la cartera de Transporte.



Dietrich presentó la licencia de conducir digital por la mañana, en un acto en la estación de peaje de Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata al que asistieron el secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra, y el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez.

En la app Mi Argentina estarán disponibles el frente y el dorso de la licencia digital más un código QR. Ese código es el que el fiscalizador leerá para verificar que la licencia sea verdadera, y no esté retenida o inhabilitada.

Algunas dudas

• La versión digital de la Licencia Nacional de Conducir no reemplaza a la licencia física, la cual es imprescindible tener previamente antes de iniciar el trámite.



• Las licencias de conducir provinciales no podrán aparecer dentro de Mi Argentina, ya que sólo es válido para todas las clases y subclases de licencias nacionales. En la Región, por ejemplo, la Ciudad de Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos, Allen, Bariloche, Viedma, Patagones adhirieron al sistema nacional. General Roca, aunque tiene licencias de validez nacional, no.



• Por otro lado, como Mi Argentina es una app nueva, en estos días funcionaba de forma lenta y no permitía un ágil acceso. Esto se debe, como suele suceder, a una saturación del sistema que se resolvería en los próximos días.



• Puede ocurrir que la App no muestre la licencia nacional porque no está validado el nivel 3 en Mi Argentina o porque no tiene la fotos y firma en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya que es un documento de valor legal. Si la ANSV no recibió de la jurisdicción que emitió la licencia, con foto y/o la firma, no podrá mostrar la Licencia Nacional de Conducir válida.



• La app Mi Argentina también recuerda al usuario sobre fechas de cobro, vencimientos, turnos y más, pero eso sólo ocurrirá si se configuraron previamente los avisos.



• Se necesita de Internet o paquete de datos para descargar la aplicación, consultar la licencia por primera vez y actualizar el código QR cada 24 hs. La licencia no se puede validar a través una simple captura de pantalla.



• Sistema operativo avanzado. Requiere Android 4.1 y posteriores. Los dispositivos que no cumplan con los requisitos básicos de integridad o no están certificados por Google no podrán descargarse la aplicación. En el caso de dispositivos de Apple requiere iOS 11.0 o posterior.

La seguridad y futuras aplicaciones: cédulas verde y azul, seguro y DNI…

La aplicación fue desarrollada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Gobierno de Modernización, y “representa mejoras en los operativos de control y fiscalización, ya que cuenta con estrictos niveles de seguridad que la convierten en un documento seguro, confiable e inviolable” dijo el ministerio. Agregó que “además de funcionar con algoritmos de cifrado y firmas para asegurar su validez, acarrea otros beneficios. A través de ella, se registrarán todas las fiscalizaciones. En un futuro también estarán los formatos digitales de la cédula verde, la cédula azul, la tarjeta del seguro automotor, el DNI y el pasaporte”. ¿Qué pasa si alguien pierde o le roban el celular? “Nada, la licencia sigue activa hasta instalar la app en otro celular”, asegura. “Se utiliza un Token de seguridad que se actualiza cada 24 hs, por eso el móvil debe tener al menos una conexión a internet” en ese lapso.