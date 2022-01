El comercio bilateral con Brasil, con saldo positivo

Superávit. El del comercio bilateral con Brasil en 2021.

Una de las noticias positivas que dejó el año 2021 en su despedida, fue un holgado superávit comercial.

En efecto, y pese a que ello no se haya traducido en acumulación de reservas, la performance del comercio internacional argentino el año pasado, se inscribirá entre las mejores de la última década y media.

En este sentido, un dato especialmente sensible por el estrecho vínculo estratégico que existe entre ambas economías, es el saldo comercial con Brasil.



El año 2020, signado por la irrupción de la pandemia, las restricciones implementadas para contener el Covid, y el parate económico resultante, había culminado con un déficit comercial bilateral de u$s 592 con el país carioca. El año 2021 finaliza habiendo revertido esa ecuación, lo que a priori es una excelente noticia.



Un reciente informe de la consultora Abeceb, propiedad del ex Ministro de Producción de la gestión Macri, Dante Sica, resalta el resultado comercial con el principal socio argentino, aunque señala también que el mismo fue motorizado en gran parte por las restricciones que impuso nuestro país a las importaciones desde Brasil.

Desaceleración del crecimiento global, suba de tasas de interés internacional, y rebrote de la pandemia, los tres factores que amenazan el comercio en 2022.



El informe detalla que las exportaciones a Brasil alcanzaron los u$s 11.949 millones en 2021 (+51,3% respecto a 2020 y +12,2% respecto a 2019),mientras que las importaciones acumularon u$s 11.883 millones (+40% respecto a 2020 y +21,4% respecto a 2019). En consecuencia, el flujo comercial exhibió un fuerte repunte totalizando unos u$s 23.931 millones, un 45,4% superior al de 2020. Además, el saldo comercial con el vecino país al finalizar el 2021, fue positivo por u$s 66 millones.



Las exportaciones argentinas a Brasil están compuestas principalmente por energía y automotores, mientras que las importaciones desde Brasil principalmente por automotores, hierro, papel y cartón.

El informe de Abeceb destaca que si bien las exportaciones argentinas a Brasil y el mundo tuvieron un muy buen desempeño en 2021, en el saldo comercial bilateral influyen en gran manera las restricciones que Argentina impuso a las exportaciones brasileras, especialmente en el rubro automotriz.



Resalta además que las condiciones para el comercio internacional, tal vez no se presenten tan favorables en el año que acaba de iniciar. “La desaceleración en el crecimiento mundial, la suba de tasas de la FED junto con la normalización de la política monetaria de la mayoría de los países y el riesgo incipiente de un resurgimiento de la pandemia con nuevas variantes (como Ómicron) acompañado de sus respectivas complicaciones en la producción (cuellos de botella en la oferta, falta de insumos) son algunos de los factores que podrían reducir los flujos comerciales internacionales”, indica el escrito.