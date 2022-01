El corte de la ruta 22 en Choele Choel seguirá de forma intermitente

Hoy el transito se encuentra cortado hasta el mediodía, momento que los manifestantes levanten transitoriamente por algunos minutos el corte para descomprimir la ruta y posteriormente volverán a cerrar el paso.



La medida genera grandes demoras en el tránsito entre el Valle Medio y el Alto Vale, en plena temporada turística y de cosecha de frutales. Se formaron extensas colas de vehículos que llegaron a superar los 15 kilómetros de largo.

Además el calor reinante sobre la cinta asfáltica provoco que al menos de una veintena de personas que se encontraban en las columnas sufrieran descompensaciones y desmayos. Estas personas tuvieron que ser asistidas en plena ruta por personal de salud del hospital de Choele Choel.



El centenar de personas que están manifestándose reclaman el reconocimiento por parte del gobierno nacional y provincial por su participación en el conflicto. Juan Carlos González, vocero del grupo señaló que la actual medida se mantendrá hasta mañana domingo a la noche y el próximo martes todo el reclamo se trasladará hasta la plaza principal de Viedma donde comenzarán con una huelga de hambre.



“Estamos reclamando sobre un proyecto que tenemos ingresado en la Legislatura 1350/2021 donde reclamamos las pensiones y la obra social. Venimos de un corte anterior donde habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Gobierno de Río Negro, pero algunas cositas no se cumplieron. No llegamos a las reuniones que se habían acordado

para formar una mesa de diálogo y pasó un mes y medio tuvimos poco contacto para darle una solución a los reclamos.”



“A nosotros nos excluyen, no entramos en ninguno de los 100 ítem que largo el gobierno nacional y provincial, por lo tanto la tropa (los compañeros) se enojaron y llegamos a esto para pedirle a la gobernadora que se saque por decreto el proyecto para tener la obra social y la pensión de aquellos soldados que defendieron la patria en 1982.



En la provincia somos 45 veterano de guerra reconocido que no cobramos la pensión, pero mucho más grave es que 1350 ex soldados no tengan una medalla por haber defendido a la patria en Malvinas.”



En pleno corte González señaló a “Río Negro” que el martes 25 en la plaza de Viedma se realizará la huelga de hambre con soldados que están enfermos con cáncer en quimios, con enfermedades prolongadas “Para dejar la vida este por nuestro reclamo como lo hicieron por la patria. Porque de todas maneras sin obra social y sin una

pensión para estos años de vejez vamos a morir lo mismo, estamos decididos a dejar la vida»