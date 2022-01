El costo de acceder al agua en Cutral Co

Las familias de la Cutral Co que necesitan una reserva para garantizarse la provisión de agua en sus hogares deben contar de contar como mínimo con 25 mil pesos. Es costo promedio de un tanque y bomba de agua. Además, hay que sumarle la mano de obra y el resto de los materiales que son menos costosos como la manguera, las llaves, los flotantes o boyas.



Las advertencias que desde mediados de año se realizaron desde las autoridades provinciales y locales sobre la sequía y los bajos caudales en los ríos, hizo que muchas familias de la comarca petrolera empezaran a pensar sobre la necesidad de contar con un tanque suplementario para reforzar la reserva del agua potable.



En pleno centro cutralquense, uno de los comercios más tradicionales ofrece opciones, según el presupuesto de los clientes y la calidad de los materiales. José Sapag (hijo) explica que, si bien se vende durante todo el año, desde noviembre se observa un incremento.



Este año “como ya hubo problemas de desabastecimiento y se presume que habrá problemas por la sequía”, los vecinos comenzaron a equiparse.



En este caso, el comercio El Corralón tiene a la oferta tanques de reserva (que es lo más costoso) bicapa y tricapa. “Si bien todo depende de la cantidad de personas que vivan en una casa, los que más salida tienen son los de 1.100 litros, que para una familia tipo está bien”, describió Sapag.



Hay variaciones de precios, aunque en todos los casos ofrecen promociones. (Foto: Andrea Vazquez)

En el corazón del barrio Progreso, Matías Castillo que tiene el corralón hace cuatro años coincide en que los tanques de esa capacidad son los que más se venden.



El otro elemento indispensable es la bomba de impulsión –que permite elevar el agua desde el tanque a nivel del suelo o enterrado hacia el tanque elevado-. En este caso, se requiere las de ½ caballos de fuerza (HP), que sin inconvenientes envía el agua hasta 17 metros de altura.



“Las bombas de media pueden ser de industria argentina o las de origen chino. Suben hasta 17 metros de altura y acá ninguna casa la supera, un caudal de cinco metros cúbicos por hora”, contó Sapag.



El tanque de 1.100 litros ronda los 24 mil pesos y hay promociones, si se opta por el pago al contado. Luego existen las financiaciones. Mientras que las bombas, tienen un costo que va desde los 9.400 a los 29 mil pesos.



Para el caso del local “Mate Amargo”, los tanques de la misma capacidad, tienen un valor de 18 mil pesos y las bombas son de 7.500 a 10 mil pesos. “La mayoría de los vecinos hacen el esfuerzo de comprar el tanque al contado porque todos los años hacemos promociones”, acotó Castillo.



A estos elementos que son los más caros, se le debe sumar la manguera, cañerías, conexiones, flotantes, boyas para que haga el corte y no rebalse, y ahí también el estimado o promedio es de seis mil a ocho mil pesos.

Hay que tener en cuenta que muchos vecinos solo les alcanza para la compra del tanque únicamente.

Aunque les permite almacenar el líquido para las actividades cotidianas porque, como ya se vivió los días de intenso y persistente calor –temperaturas superiores a los 35º – la presión en barrios más alejados del centro y de terrenos altos, no era suficiente para llegar a los reservorios superiores, ubicados en techos.

La ayuda vecinal para los que no tienen acceso a la compra de un reservorio

No todas las casas pueden acceder a la compra de un tanque de reserva. «A muchos vecinos no les alcanza para comprar el tanque de arriba y tienen solo agua que llega de la red. No pueden guardar», explica Juan Carlos Quiñiñiri, vecinalista del barrio Pampa en Cutral Co.

Esto llevó a que hace unos años atrás, empezó a visitar a sus vecinos, redactar el pedido y presentarse ante el municipio. «No solo conseguimos los tanques en el municipio, sino que también compramos las llaves, la manguera, el flotante, y se lo instalamos nosotros desde la misma comisión, no se lo entregamos nada más», describió el dirigente vecinal.

Son varias las familias que «dependen de la red de agua, no tienen ningún otro tanque ni siquiera de 20 litros. Otros años, llegamos a instalar hasta 10 tanques», aclaró. Es por esta razón que en estos días, el dirigente está haciendo el relevamiento para hacer el pedido a la comuna. «Siempre nos dan respuesta, nos entregan los tanques y nosotros nos encargamos del resto».