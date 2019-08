El desafió de emprender más allá del escenario

Dice el diccionario de la lengua española que un emprendedor es “quien tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo”.

No hay mejor definición para describir el desafío que enfrentan por estas horas quienes tienen en sus manos una idea, un proyecto, un producto innovador, o simplemente la intención de atreverse a emprender.

Sucede que la convulsión cíclica a la que la economía nacional se ha mal habituado, es un camino de espinas para cuelquier empresa nueva, que debe sortear un sinnumero de trámites, habilitaciones, regulaciones, enfrentar una presión impositiva de las más altas del continente, y asumir los costos en pesos atados inexorablemente a la dinámica del dólar y la inflación.

“El amor es más fuerte”, reza un clásico del rock nacional. Es la sensación de miles de argentinos, que pese a todas las dificultades, se quedan, siguen apostando, siguen intentando, y creen mucho más en su idea y su proyecto, que en cualquier circunstancia, traba o dificultad que pueda presentar el escenario económico en un momento en particular.

Experiencia Endeavor, es un lugar que los nuclea a ellos, los emprendedores, y tendrá lugar una vez más esta semana en la ciudad de Neuquén. Fundada en Argentina en 1998, la iniciativa ha desarrollado un modelo federal que se extiende por Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Patagonia, Cuyo y NOA recorriendo el país y fomentando conexiones clave para el florecer de negocios nuevos e innovadores.

La iniciativa agrupa cada año, a más de doce mil personas en las Experiencias Endeavor que se realizan en las principales regiones del país.

La propuesta nació hace ya más de 20 años, y desde ese entonces se ha transformado en un verdadero puente que une las grandes empresas en su proceso de innovación, con los emprendedores y startups, desarrollando programas de Open Innovation donde se detectan y se potencian emprendedores que puedan innovar en diferentes industrias. Empresas de conocida y probada trayectoria como Swiss Medical Group, Raízen, CCU y Globant participan desde hace años de este proceso. El mismo consiste en identificar, seleccionar y potenciar a emprendedores de alto impacto, a través del acceso a una red de mentores y talento internacional.



Desde sus incicios Endeavor Argentina seleccionó a más de 180 emprendedores que lideran 160 compañías, facturan más de 1,2 billones de dólares anuales y brindan empleo a más de 677.000 personas, de manera directa e indirecta.

Asimismo, a nivel global el impacto de Endeavor se extiende a 35 países y más de 60 ciudades en todo el mundo, con más de 1.700 emprendedores Endeavor seleccionados en todo el mundo que lideran 1.100 compañías.

La edición 2019 en Neuquén, tendrá lugar el próximo jueves 22 de agosto desde las 9 hs. en el Casino Mágic de la ciudad capital. El programa incluye workshops especializados en innovación digital. Uno de ellos estará enfocado en la utilización de Facebook e Instagram para emprendedores, y otro hará énfasis en las ventajas de las herramientas que ofrece Google a la hora de hacer crecer un proyecto.

Entre los expositores que visitarán la ciudad se encuentra el ex tenista y emprendedor David Nalbandian, el presidente de Todomoda e Isadora Martín Castelli, el especialista en innovación digital y fundador de Digital House Eduardo Bruchou, y el creador de Mercado Libre, Marcos Galperín. Las entradas pueden adquirise ingresando a www.endeavor.org.ar.

Datos 160 Las compañías lideradas hoy por emprendedores que nacieron del proceso de Experiencia Endeavor. 35 Los países en los cuales ya está presente la iniciativa de Endeavor.

Eduardo Bruchou:

Quien emprende ve más allá de la crisis económica

Eduardo Bruchou es Managing Partner y cofundador de Digital House, el primer coding school de clase mundial de la Argentina y HSM Group. Será además uno de los speeker durante Endeavor 2019, en la ciudad de Neuquén.

P: ¿Cual es su especialidad?

R: Soy co-fundador de Digital House, desde donde nos dedicamos a la formación en habilidades digitales para personas de todas las edades. Programación, data science, e-comerce, inteligencia artificial, son algunas de las aristas que abordamos, en diferentes lugares del país y del mundo.

P: ¿Cuál es el valor agregado que ofrece Endeavor?

R: Es un lugar donde el emprendedor encuentra ayuda e inspiración. Endeavor te acerca a los inversores y te permite encontrar el socio ideal para tu proyecto. Pero por sobre todas las cosas, en Endeavor se alegran cuando te va bien.

P: ¿Es posible emprender en el ambiente de volatilidad actual?

R: Cuando uno tiene un proyecto en el corazón, y cree de verdad que con lo que uno va a hacer le va a cambiar la vida a la gente, y va a poder crear valor, y va a poder crear nuevos productos y servicios que de verdad valgan la pena, entonces no mira tanto la coyuntura de la política y los vaivenes del país. Además cuando alguien funda una empresa, lo digo por experiencia, no piensa en uno, dos o cuatro años, sino que esta pensando en un horizonte mucho más largo. Es cierto que si la situación económica es buena, eso ayuda mucho. Pero si eso no ocurre, hay que ir para adelante igual.

P: ¿Cuál será el enfoque de su conferencia en Endeavor?

R: Vamos a hablar de la cuarta revolución industrial y de la transformación digital. Se trata de una verdadera oportunidad que está al alcance de todos. No importa la edad, si estás cerca o lejos de las ciudades, si tenes o no tenés recursos. Argentina debe aprovechar esa oportunidad.

P: ¿Cuál es la diferencia entre esta revolución industrial y las tres anteriores?

R: La principal diferencia para nosotros, es que por primera vez en Argentina, podemos subirnos a la revolución industrial de primera mano. En la primera, que sucedió a fines del Siglo XVIII en Inglaterra, pudimos ingresar recien 100 años después. La segunda, que sucedió en EEUU y Europa, también la vimos mucho más tarde. La tercera, que fue la irrupción de la informática en los 60 y 70, también tardó años en llegar. Esta vez en cambio, la revolución sucede en todo el mundo en simultáneo, y Argentina la tiene de primera mano. Más allá de las dificultades económicas, la trasformación digital ofrece una enorme oportunidad, y la tecnología es cada vez más accesible y más barata. La clave es el recurso humano.

P: El mercado ha pasado a ser ‘el mundo’…

R: En efecto. Nuestros alumnos trabajan, programan y venden para Europa, o para Africa, trabajando desde sus casas. Eso ya está sucediendo. Pero además la trasformación digital ya atravisa a las empresas, porque se trata de una trasformación cultural.