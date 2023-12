El descargo de Julia Mengolini tras ser despedida de C5N: «Año durísimo…»

La periodista Julia Mengolini anunció este viernes que fue despedida de C5N, canal en el que se desempeñaba como panelista en el ciclo Duro de Domar.

Lo hizo a través de un mensaje en la red social X en la que explicó que desde la señal decidieron “prescindir” de sus servicios. «Han decidido prescindir de mis servicios en @C5N«, fueron las primeras palabras que escribió Mengolini.

Y agregó: «He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo… Como siempre, me encontrarán en @futurockOk».

Han decidido prescindir de mis servicios en @C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo…Como siempre, me encontrarán en @futurockOk.