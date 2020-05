El detalle de los créditos a tasa cero para monotributistas

Emergencia. La nueva línea de crédito busca contener a un sector prácticamente impedido de trabajar.

Por Cr. Matías Vargas (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

Durante esta semana se dio a conocer la decisión administrativa Nº 663/2020 que aclaró determinados aspectos que tienen que ver con la condición e implementación de los créditos a tasa 0% para los sujetos Monotributistas, fijados por el gobierno Nacional mediante el decreto 332/2020 en el marco de la emergencia Pública.

Es importante remarcar que esta ayuda se materializará como un depósito en la tarjeta de crédito para cubrir los gastos corrientes en ésta. Por lo que el sujeto no podrá retirar la plata para hacer frente a otros que tenga fuera de ella.

Para aquellos beneficiarios que no cuenten con una tarjeta de crédito, las entidades bancarias deberán habilitar una línea de emisión de forma remota y sencilla para que puedan percibir la ayuda.

El importe del préstamo dependerá de la categoría en la que se encuentre el Monotributista.

Es necesario ampliar el paquete de ayuda y a la vez dar certidumbre a las empresas que están padeciendo los efecto de la crisis. Matías Kulfas (Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación)



Los de la categoría D hasta la categoría K podrán solicitar como máximo $150.000, los de la C hasta $ 104.369,62, B hasta $ 78.277,21 y los de la categoría más baja hasta $ 52.184,81. El monto solicitado será acreditado en la tarjeta mediante 3 desembolsos mensuales y consecutivos, los que podrán ser acumulables.

El crédito será devuelto en 12 cuotas sin interés con un plazo de gracia de 6 meses. Recién en noviembre los contribuyentes comenzarán a devolver la suma pedida.

Recordemos que podrán acceder a esta ayuda los monotributistas de cualquier categoría. Al principio se encontraban fuera los de las categorías A y B alcanzados por el ingreso familiar de emergencia (EFI) de $10.000. El acceso será aprobado siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: no obtener ingresos en relación de dependencia o por jubilación, que la facturación entre el periodo 12/3 y 12/4 no haya sido efectuada al sector público (en más de un 70%), que el monto de la facturación electrónica en dicho periodo haya caído por debajo del promedio de la categoría en la que se encuentre inscripto, y en los casos que no se tenga facturación las compras no superen el 80% del importe mensual de su categoría. Además deberán cumplir con una situación crediticia no mayor a 2 (riesgo normal/bajo), que puede ser consultada en la central de deudores de la página del Banco Central.

La ayuda se materializará como un depósito en la tarjeta de crédito para cubrir los gastos corrientes en ésta, y no se podrá retirar dinero.



Con esta medida se pretende alcanzar a 1.924.845 contribuyentes del Régimen Simplificado Nacional.

Para ello, la AFIP mediante la RG 4707, dispuso crear el servicio “Crédito tasa Cero”, donde cada Monotributista, con CUIT y clave fiscal, pueda verificar si es susceptible de acceder al beneficio, en función a los requisitos enunciados. No obstante el sistema indicará los montos mínimos y máximos del crédito susceptible de ser otorgado según los límites previstos para cada categoría. Será el contribuyente el que deba ingresar el importe del crédito que quiera solicitar junto con el número de la tarjeta de crédito que utilizará para esta operatoria.

Este servicio estará disponible desde el día 4/05/2020 al 29/05/2020.

De ser aprobado, la AFIP informará al Banco Central, para que dé luz verde a la entidad bancaria. Luego el contribuyente se deberá comunicar con el banco para activar el préstamo y obtener las sumas de dinero, las que tendrán que ser acreditadas dentro de los dos días hábiles de efectuado el pedido.

Es importante remarcar que los monotributistas que adhieran a esta medida, hasta tanto no terminen de cancelar el crédito, no podrán comprar dólares en el mercado de cambios.