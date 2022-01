El dólar blue marca un nuevo récord por tercera jornada consecutiva

El dólar blue trepaba este mediodía $2 y cotizaba a $223 para la venta, por lo cual marcaba un nuevo récord y estiraba la brecha cambiaria a más del 112%.

Es la tercera suba consecutiva de la divisa en el mercado informal que, en lo que va de enero, avanza $15 o 7,2%, muy por encima de la tasa de inflación de este mes, que se ubicaría cerca del 4%.

En el mercado mayorista, el billete avanzaba 15 centavos, a $104,85, y la brecha con el blue saltaba a 112,6%. En el segmento minorista, se vendía a un promedio de $111,09, mientras que la versión ahorro cotizaba en $180,67.

Los dólares ligados a la actividad financiera también mantenían la tendencia alcista que registran en las últimas ruedas: el contado con liquidación subía a $234,30 y el Bolsa o MEP, a $222,39.

Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en U$S 80 millones durante la rueda del miércoles, para cerrar en U$S 38.872 millones. No obstante, la autoridad monetaria acumula un saldo a favor de U$S 64 millones por sus intervenciones en el mercado mayorista en lo que va de enero.

En cuanto a las negociaciones con el FMI -uno de los factores que explica la suba del dólar libre- la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, comentó que «esperamos llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar nada que implique comprometer la senda de crecimiento que, creemos, es el camino que tenemos que seguir llevando adelante». La funcionaria evitó anticipar si la Argentina abonará mañana al Fondo Monetario un vencimiento de US$ 731 millones.