El enojo de los famosos por la suspensión de las clases presenciales

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, algunas personalidades del mundo del espectáculo se quejaron en redes por la medida tomada que afecta a los niños en edad escolar.

Anoche, en un mensaje televisado el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para mitigar la expansión de contagios de coronavirus, entre ellas la suspensión de clases presenciales. Las restricciones rigen desde las 0 horas del viernes y afectan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los famosos utilizaron sus redes sociales para expresar su opinión. Pampita, le dedicó tres tweets al tema: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, escribió en el primero.

Amalia Granata, también hizo su descargo en twitter: “En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro. Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República”, dijo. “Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo”, continuó. Minutos más tarde, siguió descargándose: “CON LOS CHICOS NOOOOOO”, con textuales mayúsculas.

Luciana Salazar también se quejó y escribió: “Sin clases presenciales de vuelta”. Y luego se respondió: “Las clases era lo ULTIMO!!!”. “¡¡¿¿las clases??!!... ¿¿y los chicos que no tienen conectividad??”, se preguntó Guillermina Valdéz. De manera menos directa, pero en la misma línea, la modelo María del Cerro dijo: “¡Los chicos son el futuro!”.

“El porcentaje de contagio en aulas es muy bajooooooo... piensen en la salud mental de las chicas y chicos... por favor!!!”, dijo Paula Chaves y sumando el hashtag #NoCierrenLasEscuelas.

“Nooo las clases no”, expresó Lourdes Sánchez y reforzó su intención con un emoji que llora. “Que cierren los colegios es UNA LOCURA. Pero de esas locuras que haces cuando estás totalmente borrach@ y al día siguiente tenes black out. Sabes que hiciste una boludez, pero no querés hacerte cargo. ASÍ”, expresó Connie Ansaldi.

“¿No era el último recurso cerrar las escuelas? Cuántas vacunas y cuántos test van a hacer? Cuál es el índice de contagio en escuelas? Hagan cadena nacional para informarnos eso! Nadie pensó en el daño psíquico que están causando a nuestros hijos??”, dijo María Julia Oliván, quien calificó al gobierno de “inútiles”, en forma de hashtag.

Fuente: Infobae, Twitter