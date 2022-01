«El fin de la pandemia está cerca», auguran desde la prestigiosa revista The Lancet

Imagen de microscopio electrónico del coronavirus Covid-19

«El fin de la pandemia está cerca, aun cuando el Covid permanecerá». Christopher Murray del Institute for Health Metrics and Evaluation en Seattle, Estados Unidos, extrajo estas conclusiones en un artículo reciente de la prestigiosa revista The Lancet.

«Seguramente surgirán nuevas variantes de Sars-CoV-2 y algunas pueden ser más graves que Omicron», señala. Además, la inmunidad, tanto por infección como por vacunación, disminuirá «creando oportunidades para la transmisión continua» del coronavirus, por lo que deberíamos esperar una mayor transmisión en los meses de invierno.

Pero el impacto del Covid en la salud será menor “gracias a la gran exposición previa al virus, las vacunas adaptadas periódicamente a nuevos antígenos o variantes, la llegada de los antivirales y la conciencia de que las personas vulnerables pueden protegerse durante futuras oleadas, cuando sea necesario, utilizando barbijos de alta calidad y distanciándose físicamente».

En consecuencia, el Covid se convertirá en “otra enfermedad recurrente que los sistemas de salud y las sociedades tendrán que gestionar”.

Por lo tanto -argumenta el artículo- realmente hay motivos para mirar al futuro con confianza, conscientes de que no nos libraremos del Covid, pero aún podremos recuperar la normalidad, aunque no sea la misma a la que estábamos acostumbrados.

“La era del confinamiento está terminando”

“La era de las medidas extraordinarias de gobiernos y empresas para controlar la transmisión del Sars-COV-2 está a punto de terminar. Después de la ola de omicron, volverá el Covid pero no la pandemia”, escribe Christopher Murray en The Lancet.

Se trata de predicciones fruto de la observación de la evolución de la pandemia.

La ola Omicron está llegando inexorablemente a todos los continentes, “con solo unos pocos países de Europa del Este, Norte de África, Sudeste Asiático y Oceanía que aún no han iniciado su ola de esta variante”.

El nivel de infección sin precedentes sugiere que más de la mitad de la población mundial habrá sido infectada para fines de marzo de 2022. Esta ola de infecciones va acompañada de más infecciones asintomáticas, pero «a pesar de la reducción de la gravedad de la enfermedad, la ola masiva de Las infecciones omicrónicas conducen a un aumento de los ingresos hospitalarios en muchos países y, según los modelos del IHME, en algunos países llegarán a duplicar o más que el número de hospitalizaciones por Covid de oleadas pasadas».

Variante Omicron, previsiones pico

Además, los modelos del Seattle Institute for Health Metrics and Evaluation sugieren que la intensidad de transmisión de la variante Omicron es tan alta que las acciones políticas, como el uso de máscaras, la vacunación de quienes aún no están inmunizados y las dosis de terceros, tendrá un impacto limitado, porque la ola ya habrá pasado. Entonces, solo en países donde la ola omicron aún no ha comenzado, la extensión del uso de máscaras antes de la ola puede tener un efecto más sustancial.

En cuanto a las previsiones en el pico, de hecho, se espera «en la mayoría de los países entre ahora y la segunda semana de febrero de 2022». En virtud de esta velocidad de transmisión, sería necesario cambiar de estrategia. Por ejemplo, «los esfuerzos de rastreo de contactos parecen ser inútiles». El problema surge para aquellos países con una estrategia de «covid cero» como China, que podría verse desbordado por el Omicron.