“El gobierno necesita sumar puntos para evitar el descenso”

26/10/2017 - ag Cipolletti - Roberto Rapasso Cesio - salto

Ex Ministro de Economía de la Provincia de Río Negro y actual Presidente del Club Cipolletti, Roberto Rapasso Cesio, es uno de los referentes en el análisis económico a nivel regional. En diálogo con PULSO, se refirió al momento que atraviesa la incipiente gestión de gobierno, a la centralidad de la negociación de la deuda, y al potencial de crecimiento en lo inmediato.

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa el momento que atraviesa la gestión económica?

RESPUESTA: Vale hacer una analogía con el fútbol. Cambiás de técnico cuando vas último. Lo primero que necesitas es comenzar a sumar puntos para evitar irte al descenso. En este caso el descenso es el default. Lo que el gobierno está haciendo es intentar por todos los medios que no llegue el descenso.

P: ¿Cuál es la matriz del problema de la economía argentina?

R: Los gobiernos de los últimos cuarenta años, aplicaron modelos económicos despojados de toda relación con la economía real. Yo descreo de la visión que señala que la crisis es del estado. La crisis es de la economía en su conjunto. El estado es el que está endeudado. Pero la economía, la de todos los días, tiene los mismos problemas que el gobierno. Las empresas, especialmente las pymes, tienen deuda con los bancos, con los proveedores, con la Afip.

P: ¿Cuál es la realidad de las empresas?

R: En diciembre de 2018 conversamos en este mismo espacio, y en aquel momento me atreví a valorar el programa monetario que se estaba implementando, como un “plan de destrucción masiva”. Fui muy criticado en esos días. Pero la situación de las empresas hoy, es el resultado de aquel programa monetario. El descenso significa el colapso de empresas emblemáticas como Vicentín, que debe $18.000 millones al Banco Nación, el concurso de una de las dos cadenas más grandes de venta de electrodomésticos del país, que debe $4.000 millones a los bancos y $7.000 a los proveedores. Arcor, Molinos Cañuelas o MercadoLibre, presentan balances con pérdidas. La diferencia entre el default del estado y la crisis de deuda de las empresas, es que el estado tiene la capacidad de anunciar que va a postergar los vencimientos hasta septiembre. Las empresas en cambio, cuando no pagan deben enfrentar un concurso de acreedores.

P: ¿Es correcto el rumbo que eligió el gobierno?

R: Si lo que tenes que hacer es sumar puntos para evitar el descenso, si. Pero es evidente que hay cosas a mejorar. Por ejemplo la moratoria fiscal, que es necesaria pero insuficiente. Se habla de un stock de deuda de las empresas de $400.000 millones. Con ese panorama, queda claro que era necesario una solución. Pero a la vez es insuficiente, porque quedan afuera por ejemplo las deudas que surgen de las declaraciones de noviembre y diciembre, que incluye el pago de aguinaldos, lo que implica una carga enorme. Y además es cara, porque una tasa del 3% mensual, configura un costo financiero elevadísimo para la realidad de las empresas.

P: ¿Alcanza una medida como el congelamiento de las tarifas?

R: El punto no es el congelamiento, sino en que nivel se congelaron. Me parece que fueron congeladas en un nivel demasiado elevado. Tengo de primera mano el caso del Club Cipolletti. En octubre de 2019, y habiendo reducido el consumo, el costo del gas se nos incrementó un 260% respecto al año 2018. En el mismo año 2019, las empresas prestadoras distribuyeron beneficios por más de u$s 4.000 millones.

P: ¿Existió ‘riesgo moral’ en cierto sector del empresariado? ¿Se advertía el riesgo e igual se avanzó en asumir deuda insostenible?

R: Es que yo pregunto. ¿Cómo fue que le dieron crédito a las grandes empresas como para sostener el consumo pagando tasas de interés de casi el 100% anual? Los bancos lo hicieron por codicia, a la par del rendimiento de las Lebac primero y las Leliq después. Ahora las grandes empresas, no las pyme, se sientan a pedir quita, y los bancos aceptan. Es injusto para el 70% de la población que es la que mueve el consumo. A la hora de saldar su deuda de tarjeta de crédito, los empleados de Vicentín, no tienen los mismos beneficios que Vicentín está solicitando a las entidades bancarias.

P: ¿Nos vamos a salvar del descenso?

R: Yo creo que sí, que nos vamos a salvar…

P: ¿Y habrá margen para pensar en ganar un clásico?

R: Yo creo que no. Para eso habrá que esperar bastante. Argentina deberá por ejemplo encarar más temprano que tarde, una verdadera reforma fiscal, solucionar el problema de los impuestos distorsivos que existen. Tengo expectativas de que se va a avanzar.

Perfil: Roberto Rapasso Cesio

Roberto Rapasso Cesio es Contador Público Nacional (Universidad Nacional de Morón).

Fue Presidente del Banco Provincia de Río Negro en 1991 y Ministro de Economía de la Provincia de Río Negro durante la gestión de Horacio Massaccesi entre 1992 y 1995.

En la actualidad dirige la consultora Estrategia y Negocios, especializada en asesoramiento financiero y económico a empresas.

Desde mayo del año 2018, es Presidente del Club Atlético Cipolletti.