“El gobierno puede estabilizar la foto de hoy, pero la película a futuro luce mal”

Hacer pronósticos sobre lo porvenir en materia económica y un análisis de las variables más trascendentes, es por cierto difícil en medio de un escenario cargado de incertidumbre. Gustavo Neffa es especialista en asesoramiento financiero corporativo y un certero analista. En diálogo con PULSO, el economista brindó su perspectiva respecto a los desafíos que enfrenta la gestión Fernandez.

PREGUNTA: ¿Cuál es su análisis del actual escenario?

RESPUESTA: Creo que por un lado está la foto, y por el otro la película. Es posible que el gobierno logre estabilizar la foto en relación a las reservas de libre disponibilidad, implementando un tapón para el acceso de los ahorristas al dólar solidario, y el de las empresas a las divisas que necesitan para atender sus deudas tanto a nivel doméstico como internacional. El gobierno anunció que solo venderá a las empresas el 40% de los dólares que necesitan para pagar a los acreedores. Hay mucho descontento con esta medida, que se refleja en la aceleración de la salida de depósitos en dólares. Es por eso que si bien la foto puede mostrar cierta estabilidad, la película luce mal. El cepo en vez de terminar se hizo más estricto, la brecha lejos de terminar se está ampliando y acercándose peligrósamente a 100%. Pero lo más preocupante son las señales que arroja la política económica a futuro. El déficit fiscal de 2021 va a ser muy grande, y ya se habla de incrementar la presión impositiva.

P: ¿Alcanza la revisión de la estructura impositiva para paliar el déficit que deja la pandemia?

R: El déficit fiscal será del 6% del PBI el año próximo, 4,5% déficit primario y 1,5% intereses. Estimo que el mismo será financiado en un 70% por la emisión del Banco Central. Esto significa que la inflación que hoy todavía está contenida, va a comezar lentamente a acelerarse a medida que se recomponga el nivel de actividad y se incremente la demanda de dinero.

P: ¿Había otra alternativa a la emisión este año?

R: Seguramente no, la mayoría de los países del mundo acudieron a la emisión este año. La diferencia es que el resto de los países, salvo Venezuela y Ecuador, tuvieron una conducta muy prolija en los años previos respecto al manejo de las variables monetarias, lo que los ubica hoy en un lugar muy diferente a la Argentina en relación al efecto que puede generar la mega emisión monetaria de 2020. Además, para los países que hicieron las cosas bien, hay una enorme disponibilidad de recursos en el mercado financiero para atender el impacto fiscal que dejará la pandemia. No es el caso de Argentina.

Los exportadores enfrentan un dólar oficial mayorista de $76, que con un 30% de retenciones queda en $58. Pero luego van a la bosa y ese mismo dólar vale $145.

P: ¿Cuál es la señal que la política no está dando?

R: La política necesita generar confianza respecto al rumbo de la economía. Eso es lo que está faltando. En los últimos días corrieron rumores de un posible cambio de nombres en el gabinete económico. Un gesto así, tal vez sirva para dar aire a la gestión y generar mayor credibilidad. Tengamos en cuenta que la imagen positiva del gobierno, que en marzo era del 70%, cayó 35 puntos durante la pandemia.

P: ¿Sirve la baja parcial de retenciones para fomentar la liquidación de los exportadores?

R: Es un gesto. Pero choca de frente con un tipo de cambio oficial extremádamente bajo y unas retenciones extremádamente altas. Los exportadores estan sencillamente esperando un mejor momento para liquidar, lo cual es lógico. Hoy enfrentan un dólar oficial mayorista de $76, que con un 30% de retenciones queda en $58. Pero luego van a la bosa y ese mismo dólar vale $145. es un sinsentido mientras no se genere confianza.

P: ¿Qué espera de la visita del FMI la semana próxima?

R: En el corto plazo poco y nada. Creo que serán reuniones que van a extenderse bastante. Si bien Argentina no busca fondos frescos del Fondo, creo que el gobierno va a estar dispuesto a sentarse a negociar, pero no estará dispuesto a resignar política económica. Lo primero que hará el FMI es solicitar una revisión de las cuentas públicas, lo cual es su obligación en el marco del artículo 4. Y por otra parte, siendo que se trata de un acuerdo stand by que se pretende convertir en uno de facilidades extendidas, el Fondo pondrá requisitos que ya conocemos. Reforma previsional, reforma fiscal, política monetaria con ciertas condiciones.

Lo ideal sería tener cerrado un acuerdo para el mes de diciembre, pero veo serias dificultades para que así sea, dado el escenario actual.

PERFIL: Gustavo Neffa

Licenciado en Economía, master en Banca de la Ucema/ William School of Business, Rochester (NY).

Director de la consultora Research for Traders, especializada en asesoramiento financiero.

De amplia trayectoria como analista senior en sociedad de Bolsa y cobertura de los mercados de renta variable y renta fija para la banca nacional e internacional.

Profesor de Finanzas en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y en el MBA de la UNLP.