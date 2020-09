El hombre que insultó a Robertito Funes pidió disculpas y dijo que se va del país

Diego Bussolini, el hombre que agredió al notero Robertito Funes mientras trabajaba en un movil cubriendo el día de la primavera se mostró arrepentido por haber agredido e insultado al periodista.

El pedido de disculpas llegó a través de un video que Bussolini publicó en las redes sociales.

“Robertito, ojalá puede decirte esto un día en la cara. Perdón por haberte faltado el respeto. Perdón por haberte humillado así y haber caído tan bajo”. "De esta manera me despido de toda participación activa en política: me voy del país".

Horas después de la agresión, en el programa conducido por Víctor Hugo Morales, el cronista relató el mal momento que vivió y antes de dar su testimonio se le llenaron los ojos de lágrimas, por lo que tuvo que hacer una pausa. "La tendría que haber visto venir y no fue así. Era eterno, no se acababa más. La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo", expresó Funes.

Así fue el momento de la agresión: