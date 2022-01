El intenso motivo por el que se logró dar con el padre y el nene secuestrado en Añelo

El comisario no pudo evitar quebrarse cuando contó cómo había hallado al hombre y al niño. (Captura transmisión FM Municipal Añelo).-

Este mediodía fueron hallados Adrián Zaitsev y su hijo Eric Rusakov, al que se había llevado de Añelo el lunes. La búsqueda había comenzado la madrugada del martes, marcada por la ola de calor, sobre un terreno difícil por la vegetación y el río. El comisario inspector Claudio Vinet estaba al frente del operativo y fue quien dio con el hombre de 43 años y el niño, de ocho, gracias a un intenso motivo: «algo me decía que yo tenia que ir a buscarlo».

El director de Seguridad de Añelo relató a FM Municipal lo que sucedió este jueves. Contó que llegó al operativo con su uniforme, pero se había llevado ropa deportiva por ese instinto que le decía que vaya él a buscar al niño. Decidió seguirlo y le pidió a un compañero que lo lleve a un sector donde habían dado con una soga con la que Zaitsev habría tenido atado a un caballo que después dejó ir.

Tuvieron que cruzar dos brazos del río Neuquén a pie para poder llegar. «Nos metimos en el bosque, entre medio de las malezas, arrastrándonos», relató Vinet mientras se miraba los arañazos en el brazo.

Fue gracias a volver a un lugar por el que ya habían rastrillado que encontraron «un nylon negro en el cual estaban tapados y ocultos este hombre junto a su hijito».

Con el hombre esposado y el niño sobre la espalda de uno de los agentes, regresaron a la base del operativo. «No hemos descansado, sinceramente no hemos descansado», reflexionó al momento en el que se quebró y tuvo que interrumpir el diálogo.

Luego, Vinet resaltó: «tengo personal que hace más de un día que están despiertos, que han soportado temperaturas de más de 40 grados. Créanme sinceramente que el trabajo y la voluntad no le faltó a esto, no le faltó recurso, no le faltó amor. El personal quedó tirado en el campo durante toda la noche tratando de ver de que manera podíamos encontrarlo». También destacó la tarea de los vecinos y baqueanos que lograron armar el rastro que les dio la pista clave: los puesteros que habían asistido al hombre y al nene.

El comisario inspector dijo, mientras acariciaba un rasguño en su mano, que Zaitsev les reconoció que habían pasado muy cerca de él y que se había sentido acorralado. Incluso describió que los uniformados habían llegado 10 minutos después que se fueron del puesto de los Barreales. Vinet aclaró que el relato del hombre es «un poco sin sentido» y deseó que le den «asistencia psiquiátrica» porque «realmente la necesita».