El IUPA no pedirá el pase y alentará la vacunación

El Instituto Universitario de las Artes Patagónico de las Artes (IUPA) reabrirá sus puertas el próximo 2 de febrero para lanzar nuevamente las inscripciones; y el 21 de marzo será el inicio de clases presenciales, según el calendario académico oficial resuelto en diciembre pasado. Armen Grigorian, rector del IUPA, dialogó con Río Negro en los últimos días de receso estival y aseguró que por el momento la institución no exigirá pase sanitario ni vacunación completa a la comunidad educativa, aunque si alentarán la inmunización mediante campañas y relevamientos.

La no acreditación del esquema contra covid-19 se mantendrá sólo durante febrero y en marzo, se reverá con la Comisión de Consenso Académico en funcionamiento. “Hemos pensado no aplicar el pase sanitario por ahora en el primer mes”, aseguró Grigorian y pidió a aquellos que no tienen dos dosis y que asistan por inscripciones o exámenes finales, lo hagan reforzando las medidas de protección. Además, piensan implementar dos jornadas más de vacunación a demanda dentro de la institución para reforzar la campaña hecha durante el año pasado, que dejó muy buenos resultados.

“Para el inicio de las clases (21/03) vamos a tener un panorama ya diferente con las campañas que vamos a hacer y desde ahí veremos cómo seguimos”, enfatizó el rector. En la Comisión de Consenso Académico, donde están nucleados los distintos claustros como estudiantes, docentes y otros trabajadores; es donde se definirá si a partir del inicio de clases el pase sanitario y la vacunación completa serán una obligatoriedad. “El año pasado se instaló el vacunatorio en el IUPA y logramos vacunar bastante cantidad de estudiantes y trabajadores que hasta ese momento no estaban vacunados”, balanceó Grigorian.

En cuanto a las medidas de prevención, continuarán con las clases presenciales y protocolos vigentes. “Hay que hacer un estudio más detallado de esta variante del virus que es mucho más contagiosa”, argumentó . El primer cuatrimestre terminará el 2 de julio de 2022, mientras que el receso invernal se prolongará del 11 al 24 de julio.