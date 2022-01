«El lobo de Wall Street» tiene una esposa argentina y vacaciona en el país

Jordan Belfort, más conocido como “El Lobo de Wall Street” encabezará una conferencia de prensa en Punta del Este el próximo 29 de enero que finalizará con una cena exclusiva. A su vez, viajará a Argentina para pasar varios días en Córdoba, ciudad natal de su esposa, Cristina Invernizzi.

El ahora conferenciante, en su momento, ganaba hasta 9,5 millones de euros al día. Pero en 1998 acabó acusado de fraude, blanqueo de dinero y manipulación del mercado de valores, lo que provocó pérdidas de más de 180 millones de euros a los inversores.

Debido a esto, fue condenado a 22 meses de cárcel en una prisión federal, tras colaborar con el FBI. Luego este episodio, escribió dos libros autobiográficos, los cuales inspiraron a la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

“Conocé al verdadero Lobo de Wall Street”: así titulan la venta de entradas para la conferencia que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este este próximo 29 de enero.

En esta experiencia, los organizadores aseguran que se vivirá “un extraordinario día de inspiración, motivación y aprendizaje con uno de los líderes de ventas más exitosos del mundo”. Y agregan que “en esta conferencia, ‘El lobo’ te mostrará personalmente cómo utilizar ‘el sistema empresarial más poderoso jamás diseñado’ que lo llevó al éxito construyendo un sólido equipo de ventas”.

Las entradas más baratas cuestan US$ 119, ubicadas en las últimas dos filas. A partir de allí, el precio sube. No sólo venden boletos, sino también experiencias: la más cara cuesta US$ 2.890 e incluye una sesión de fotos y videos exclusivos con Belfort, sumado a una cena con él en un lugar con ubicación “secreta”.

Su viaje a Sudamérica no sólo será para brindar una charla de negocios, sino también para descansar. Junto a su esposa Cristina Invernizzi, pasarán unos días en Córdoba, ciudad natal de la modelo y actriz.

La pareja se conoció en México, mientras él daba una conferencia. Tras dos años de relación, se casaron el año pasado en Las Vegas.

Not sure if everyone on Twitter knows, but I got married in 2021! Couldn’t be happier. pic.twitter.com/gXyJ0W939h