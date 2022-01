El Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol desde adentro: ¿cómo se organiza un torneo así?

Desde el pasado 19 de enero, el Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol brilla en la región. Bombos, cantitos, gritos de gol, protestas y celebraciones se escuchan a lo largo de las 12 subsedes valletanas, donde más de 150 equipos utilizan el fútbol como excusa para intercambiar experiencias enriquecedoras con niños de distintas partes del país.



Juanjo Maureira, al aire de En Eso Estamos por RN Radio.



Hace una década que Juanjo Maureira está a cargo de las cuestiones organizativas relacionadas al Mundialito. Y con miles de dificultades atravesadas a lo largo de estos años, puede afirmar con tranquilidad que, una vez más, las cosas marchan como corresponden. “Todo está saliendo conforme a lo organizado, así que estamos conformes y tranquilos porque tanto las delegaciones como los chicos están transitando un torneo ordenado. Y eso nos permite que puedan disfrutar de la forma que estaba planificada”, aseguró en diálogo con el equipo de En Eso Estamos, por RN Radio (FM 89.3).

Claro, organizar un evento que involucra a más de 3 mil niños no es tarea fácil; y por eso mismo lleva su tiempo: “Desde que organizo el Mundialito tenemos la particularidad que al finalizar una edición, a los 15 días empezamos a programar y organizar todo lo que se viene para la edición siguiente. Prácticamente estamos un año organizando el torneo. La parte más fuerte empieza en el segundo semestre, donde tenemos más confirmaciones y debemos ubicar a los equipos en las ciudades, definir sistemas de alojamiento y alimentación, y demás cosas que llevan tiempo. Y después en los últimos dos meses ajustamos fixtures y sistemas de juego, para que al acercarse al torneo se pueda trabajar fuerte en lo que es la inauguración”.

Los chicos de la región disfrutan gracias al Mundialito de un marco único: no es solo la oportunidad de codearse con coprovincianos que quizás no enfrentarían en el torneo regular, sino también la chance de cruzarse con equipos de Buenos Aires, con jugadores que ya tienen un destino profesional en mente. Y no solo jugar e interactuar con ellos: también persiguen el sueño de ser uno más. Es por eso que el balance más positivo siempre lo hacen los más pequeños.

“Los chicos son los más felices. Ellos disfrutan, es todo novedad. El marco imponente de la inauguración es un sueño cumplido”, explicó Maureira. Sin embargo, a la hora de hablar de los adultos, el panorama es distinto: “A medida que avanza el torneo las sensaciones se modifican. Al principio todos están felices y contentos por haber llegado a una nueva edición, no solo desde el Deportivo Roca sino también de los equipos que hacen un gran esfuerzo para llegar; pero luego empiezan las ansias y el deseo de ganar, de competencia. Y ahí también entran en juego disconformidades, buscar justificar un resultado por un árbitro o el reglamento… Las sensaciones y emociones son muchas. En estos 10 años pasamos del amor al odio y del odio al amor muchas veces, pero es parte de la esencia del Mundialito”.



Maureira, el encargado de que el Mundialito salga a la perfección. (Foto: Prensa Deportivo Roca)



La esencia del Mundialito. Hay tantas cosas que podrían entrar en esa frase… Y la calidad futbolística sería, de seguro, una de las primeras evocaciones. Porque por estas canchas han pasado una enorme cantidad de cracks. Si hablamos de regionales, tenemos que mencionar a Leonardo Ulloa, Gustavo Canales, Miguel Caneo, Cristian Villanueva, Gastón Gil Romero y Pablo Batalla. Pero si ampliamos el panorama, no podemos perder de vista el paso de jugadores del talento de Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Sebastián Battaglia, Radamel Falcao García, Federico Insúa, Fabricio Coloccini, Rolfi Montenegro, Antonio Barijho, Lucho González, Tecla Farías y demás.

“Hace mucho tiempo que somos una fuente de recursos para el fútbol nacional, por la cantidad de jugadores que transitan por nuestro torneo. Son más de 3 mil jugadores por año, en el transcurso de esta década pasaron más de 300 mil jugadores por la región, y más de 1 millón de personas que visitaron las provincias de Río Negro y Neuquén. Es un número importante que nos beneficia no solo en lo deportivo, sino también en lo turístico y lo cultural. Debido a la cantidad de jugadores, los scoutings y grupos de captación vienen a visitarnos, y allí se empieza a cumplir el sueño de los más chicos de transitar en el mundo del fútbol, con una ilusión más concreta de vestir algún día la camiseta de algún club grande del país”, comentó Maureira.

Es un contexto ideal para que los niños disfruten y jueguen al fútbol. Se diviertan, socialicen, aprovechen a conocer gente. Y, además, que persigan su sueño. Así lo entienden desde la organización, y así quieren hacerlo entender para los padres: “En lo deportivo estamos muy conformes con lo que han mostrado los chicos en el campo y las tribunas. Respecto a los más grandes, pedirles que disfruten. Que vayan a la cancha, acompañen a los chicos, pero que lo hagan en el buen sentido. Acompañar no es ponerse adelante o atrás, es ponerse al lado y caminar juntos. En esta formación deportiva, una parte de ayudar a los chicos es estar en la tribuna y, cuando no le sale algo, aplaudirlo, alentarlo, explicarle que todo va a estar bien. Y si sale, acompañarlo y celebrarlo. Pero no caer en esta necesidad egoísta de los adultos de que sus hijos sean el mejor del mundo. Hoy todos los chicos son iguales, están en un proceso de aprendizaje enorme, con un camino larguísimo. Ahí debemos saber acompañarlos”.



La pandemia, otra vez presente



Una vez más, el contexto pandémico nos obliga a vivir un Mundialito un tanto diferente. Desde la organización dejaron claro que la prioridad es el cuidado de los más pequeños, y por ello decidieron acatar todas las medidas sanitarias sin cuestionamiento alguno.

“Nos ajustamos a los protocolos que dispone Salud”, explicó Maureira. Al respecto, aseguró que “no hay que inventar cosas raras, o creer que uno se las sabe todas. Y tampoco entrar en un cuestionamiento de que ‘no pasa nada’. Al contrario, si desde Salud nos bajan un protocolo que dice que los chicos deben ingresar al campo con barbijo, nosotros tenemos que hacer que eso se respete. Si nos piden que vengan vestidos de su casa para no utilizar el espacio cerrado de los vestuarios, lo tenemos que hacer. Nosotros nos ajustamos a lo que los profesionales de salud, quienes tienen el conocimiento, nos van diciendo. Y trabajamos para que todo salga de la mejor manera”.



Estadio repleto, premios para todos los participantes… un marco ideal. (Foto: Juan Thomes)



Respecto al tema pase sanitario, vacunación y demás, el organizador comentó que “a la única delegación que se le pidió el certificado de vacunas fue a la que se alojó en casas particulares. Después en los escenarios deportivos se hizo una campaña fuerta con los profes, de concientización, pidiendo que hablen constantemente con las familias e inciten a la vacunación de los chicos, para aumentar el grado de inmunidad y reducir los riesgos de contagio”.

El alojamiento previamente mencionado fue, por años, una característica que marcó el Mundialito. “Antes era más fácil el tema del alojamiento en casas particulares, porque el torneo mismo proponía ese sistema. A medida que entramos en esto de la pandemia, y la gente empezó a tener miedo por los contagios, se complicó”, contó Maureira. “Inclusive para alojar a 60 chicos ahora costó un poco más. Igual hay gente solidaria, que acompaña y tiene ganas que el chico pueda experimentar esto de interactuar con gente de otros lugares, saber cómo se vive en otra ciudad, cuáles son los lugares para entretenerse y demás. Costó, pero se pudo. Hoy tenemos 60 chicos alojados de la mejor manera, disfrutando de nuestros paisajes”, cerró.



El Congreso, una apuesta presente por el futuro



En paralelo a la organización del Mundialito, también se realiza el Congreso Mundialito, donde todos los años hay capacitaciones dictadas por grandes figuras del fútbol y profesionales de todos los ámbitos que lo rodean.

“La idea del Congreso es poder llevarle las herramientas necesarias a los adultos responsables frente a los grupos, para que en sus trabajos puedan tener armas para desarrollar la actividad y hacer que los chicos sigan creciendo en esta actividad tan linda”, explicó Maureira.



Placente, una de las figuras del Congreso. (Foto: Andrés Maripe)



Este año, el Congreso dio un salto de calidad. “Ocurrió algo interesante que va a marcar un antes y un después en la historia del Congreso y del Mundialito: estuvo presente el cuerpo técnico de la Selección Argentina, algo que nos remontó a la época que venían Bilardo, Pekerman o Tocalli y se empezó con el proyecto de selectivos. Si todo sale bien y contamos con la gente correcta, quién te dice que pronto no estaremos trabajando nuevamente con los selectivos provinciales, siendo el Mundialito parte de eso”, relató ilusionado Maureira.

Así fue que estuvieron presentes Diego Placente (DT de la Selección Argentina Sub 15), Adrián Gallará (asistente técnico de las selecciones Sub 17 y Sub 15), y Enrique Cesana (preparador físico de ambos seleccionados). Una apuesta que, esperemos, podría traer grandes beneficios a futuro.