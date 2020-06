“El mundo pide hoy de los líderes un abordaje holístico”

El escenario del año 2020 es por demás incierto. Nadie imaginó promediar el año en esta situación, con la crisis económica propia de la Argentina, agravada en el marco de la pandemia. Para analizar esta coyuntura, PULSO dialogó con Federico Vacabrele Mises, Mágister en Economía Aplicada.

PREGUNTA: ¿Cuál es su mirada del escenario actual en Argentina?

RESPUESTA: Hay cuestiones esperables, no no solamente nivel nacional sino a nivel mundial . Argentina siempre tuvo una dependencia grande del sector externo para generar dólares de manera genuina. Ante un mundo más complejo, esta crisis hará que la vuelta a la actividad sea un poco mas dificil que en otras circunstancias. En los últimos días se conocieron además datos difíciles pero esperables, entre ellos el el déficit primario que oscila alrededor de 228 millones de pesos, en contraste con casi 500 de superávit que tenías en abril de 2019. Una baja muy importante producto de qué al no tener acceso al mercado de capitales, al no existir un ajuste a nivel fiscal que es inviable y mucho más en este contexto, y tener que financiar de con emisión, era algo Bastante esperable. Otro tema preocupante es el goteo que está teniendo el Banco Central en cantidad de reservas, perforando el piso los u$s 10.000 millones en términos de reservas netas, algo que no sucedía desde 2016. Eso lógicamente termina haciendo presión sobre el tipo de cambio.

P: ¿Como evalúa la gestión de la reestructuración de la deuda?

R: Cuando se habla de la deuda es importante pasar en limpio. La negociación actual no es sobre “la deuda”, sino sobre “parte de la deuda”. Me parece positivo el guiño qie hizo esta semana el Fondo Monetario Internacional al gobierno. De hecho esto se ve reflejado en el mercado de mercado de bonos, donde la tendencia alcista de las últimas semanas indica que el mercado está viendo que el gobierno puede llegar a un acuerdo. Dentro de todo lo malo eso es una señal positiva. creo que es algo bueno en principio es una señal positiva.

P: ¿Cómo evalúa el abordaje de la pandemia en Argentina?

R: A nivel mundial creo que la gente está viendo que se necesitan líderes con una visión más holística. Me refiero con esto a que no solamente se aborde el problema con un enfoque epidemiológico sanitarista. El confinamiento trajo aparejado un montón de problemas también sociales, de salud mental, psicológicos y demás, que exceden el campo de la economía y deberían haber sido consultados. Creo que hoy por hoy el gobierno eso lo ve. Enhorabuena, porque porque me parece importante esto de tener una visión holística, no solo por el virus, sino por un mundo que se presenta cada vez más complejo.

No es lo mismo un país europeo que Argentina. Estructuralmente no sos lo mismo. Por eso es necesario también adaptar las estrategias.

P: ¿Está de acuerdo con la extensión de la cuarentena?

R: Creo que independientemente de lo que ya pasó, es hora de empezar a flexibilizar. Es cierto lo que vos decís en Capital Federal tenés arriba del 40% de la cantidad de infectados, y en el primero, segundo y tercer cordón del conurbano más la ciudad de Buenos Aires se supera el 70%. Por eso tal vez el reclamo de flexibilizar tiene tanto eco. Creo que esto de que la economía cae con o sin cuarentena es discutible a nivel mundial. Hay casos de estudio como por ejemplo Suecia. El modelo de Neil Ferguson, el epidemiólogo del Imperial College London, arrojaba un resultado dantesco, que no se terminó verificando en Suecia, y fue un país que no hizo cuarentena. Es cierto que es un país culturalmente diferente, que la distancia social se respeta de otra manera, que tiene una estructura económica diferente. No es lo mismo un país europeo que Argentina. Estructuralmente no sos lo mismo. Por eso es necesario también adaptar las estrategias. Es difícil pedirle a alguien del segundo o tercer cordón del conurbano que se quede en su casa cuando muchas veces no tienen cloaca, o tiene una casa en condiciones de hacinamiento.

P: ¿La emisión puede ser un peligro a futuro?

R: Es una herramienta que se utiliza en todo el mundo, más en estas circunstancias. Pero la inflación, siempre es un peligro latente. Yo siempre digo emitir emiten todos los países del mundo, pero tambien es cierto que no todos los países del mundo tienen una inflación totalmente desbocada. El problema surge cuando se está emitiendo por encima de lo que es la demanda real de dinero. Esta es una situación muy particular, con un déficit primario cada vez más alto producto de un gasto cada vez más alto. Las cuentas públicas hay que ordenarlas, naturalmente en el medio de toda esta situación no es el momento de hacerlo. El desafío en ese sentido es el día de mañana, cuando la pandemia termine y empiece a aumentar poco a poco el nivel de actividad, cómo va a impactar en la velocidad de la circulación del dinero, toda esa emisión fuertísima que está sucediendo. En los primeros cuatro meses de este año, se emitió casi la misma cantidad que en todo el 2019.

PERFIL

Federico Vacabrele Mises esMagíster en Economía Aplicada (UCA), Magíster en Comercio Internacional (USAL), Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Comercialización (UADE).

Participa de programas internaciones en The London School of Economics y en Frankfurt School.

Se desempeña en la Gerencia de Marketing del Banco de la Nación Argentina, es titular de HSV Consultores y Profesor en UCEMA y UP.