El once ideal de la década de France Football dividió aguas

Elegir solo once jugadores en toda una década no es una tarea fácil y, como era de esperarse, el equipo por el que optó France Football no estuvo exento de polémica.

Iker Casillas, Philip Lahm, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Marcelo, Xavi, Andrés Iniesta, Luka Modric, Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo forman la plantilla perfecta, según el medio francés.

En el arco la elección de Casillas no fue muy discutida. Es el único, en su puesto, en haber ganado Mundial, Eurocopa y Champions League.

Las principales controversias se dieron en la defensa. Las ausencias de Carles Puyol, Gerard Piqué y Dani Alves, entre otros, fueron destacadas en las redes sociales.

En el mediocampo no hubo grandes polémicas. Xavi e Iniesta tienen el consenso popular y Luka Modrid ha sido el único que pudo cortar la hegemonía de Ronaldo y Messi en el Balón de Oro.

Los dos cracks estarían en el once de cualquiera, no así Neymar. Antes que el brasilero algunos hubieran optado por Zlatan Ibrahimovic, Sergio Agüero, Robert Lewandowski o Karim Benzema.