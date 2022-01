«El Padrino» será reestrenada en cines por su 50° aniversario

«El Padrino» es para muchos la mejor película de la historia del cine. Los que no se animan a ponerle en esa lugar igual la reconocen como una de las más importantes.

Este año, el film de Francis Ford Coppola cumple su 50° aniversario y tendrá un reestreno especial en algunas salas de cine. Aún no se informó si se proyectará en Argentina.

La particularidad es que se pasará por primera vez en 4K Ultra HD. Además, en marzo estará disponible en tecnología Blu-ray digital.

Witness the saga of the Corleone family for the first time in 4K Ultra HD. Celebrate the 50th anniversary of Francis Ford Coppola's masterpiece The Godfather in select theatres February 25 and on 4K Ultra HD Blu-ray & Digital March 22. #TheGodfather50 🌹 https://t.co/E3HEcxUS22 pic.twitter.com/mdxeJOybJ6