El Patrón Bermúdez bancó a Russo, habló de Tevez y chicaneó a River

En declaraciones con un programa de televisión, Jorge "El Patrón" Bermúdez volvió a apoyar a Miguel Ángel Russo. El miembro del Consejo de Fútbol señaló que tiene un profundo respeto por el DT, hizo referencia a su relación con Carlos Tevez y aseguró que se terminó la racha negativa contra River .

Sobre el presente de Russo al frente del plantel, el colombiano indicó: "lo respetamos profundamente, hablamos y hay un constante ida y vuelta con él. Acá nadie dice que tiene los días contados. Estamos muy contentos con su trabajo".

En cuanto al defensor Nahuel Molina, exjugador de Boca y titular en la selección argentina, en un puesto en el que Boca busca una incorporación, el Patrón explicó por qué quedó libre a mediados de 2020.

"Cuando llegamos (en diciembre de 2019) a Molina le quedaban seis meses de contrato y quedaba libre. Nos reunimos tres veces con él y le hicimos tres ofrecimientos, y no hubo forma de convencerlo. Nuestras intenciones siempre fueron que se quedara en el club", agregó Bermúdez.

Sobre su conflicto con Tevez, el ex defensor aclaró: "Creo que tergiversaron lo que dije y lo tomaron de una manera que no era. Yo simplemente dije que no tenía la oportunidad de jugar. Con Raúl lo declaramos de esa manera, no para afectarlo y se lo aclaramos personalmente".

Durante la entrevista que le cedió a TyC Sports, el ídolo de Boca se acordó de River y aseguró que la racha negativa terminó. "Antes de nuestra llegada era una cosa, ahora se está volviendo a la normalidad. En la opción del mata-mata los queríamos dejar en el camino como hicimos en los dos torneos que ganamos, que los dejamos en el camino. Pero nuestro andar no depende de ellos", chicaneó.

Con respecto a los posibles refuerzos, mencionó la posibilidad de la incorporación de Franco Di Santo, delantero de San Lorenzo, sobre quien hasta ahora la dirigencia de Boca no hizo ninguna contraoferta a los 3.000.000 de dólares que quiere el club azulgrana.

"Hace 12 días que hicimos una propuesta a San Lorenzo y estamos a la espera de una respuesta", dijo hoy Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del consejo de fútbol boquense.

En las últimas horas se supo que el propio Russo habría llamado al delantero para pedirle si podía bajar sus exigencias económicas, ya que en el club azulgrana tiene un contrato mayor al que le ofrece Boca, que confía en que el pase se hará ya que el "Ciclón" o necesita vender y además se desprendería de un sueldo alto como el que cobra el delantero.