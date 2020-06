El Patrón Bermúdez impulsa la renovación de Tevez

Jorge Bermúdez, ex jugador e integrante de la secretaría de fútbol de Boca, se manifestó a favor de la renovación del contrato de Carlos Tevez.

El Patrón sostuvo que el mundo Boca quiere que Tevez siga y se retire en el club que lo vio nacer en el fútbol.

“Cuando llegamos al club Carlos era un ex jugador, futbolisticamente hablando. Venía muy golpeado y no tenía la confianza que merecía. Para muchos Tevez estaba de salida y nosotros le veníamos a dar el puntapie final. Román le habló en enero y le dijo que confiábamos en el. Necesitábamos al Tevez real”, dijo el ex futbolista colombiano.

“Hoy tenemos que decir que merece la renovación. Le estamos ofreciendo el mejor contrato que se puede ofrecer en el plantel y que sabemos que podemos cumplir. Ahora la decisión la tiene él”, agregó.

"Un jugador como Tevez logro con sus condiciones técnicas sacar el amor propio para poder lograr el título. En eso hay que darle mérito al entrenador y a sus compañeros. Futbolísticamente es un jugador distinto. Físicamente tenía que ponerse a tono y lo hizo", agrego el "Patrón".

Al hablar de la economía del club de la Ribera, el ex capitán de la época de oro de Carlos Bianchi dijo: "desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019, Boca vendió por 80 millones de dólares a Balerdi, Benedetto, Nández, Magallán y Barrios. Este año teníamos que cobrar 15 millones, que nos hubiesen venido bárbaro. pero lo cobraron por anticipado y cuando llegamos solo había 5 millones de dólares", remarcó en una abierta crítica a la gestión de Angelici.