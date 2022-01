El plus médico cotiza $1.500 por consulta más la orden de la obra social

Primero es la odisea de conseguir un turno y luego tener el dinero en efectivo para pagar por sobre lo que algunos profesionales de la medicina cobran. La realidad afecta en la región a quienes tienen cobertura de obra social estatal como el PAMI, el Ipross y el ISSN. Pero también otras obras sociales. Los precios oscilan entre los $500 y los $1.500 en promedio, aunque si de especialistas se trata la cotización del plus llega a los $3.000.

La razón de los médicos es que cobran mal y tarde. El ISSN hasta el 20 de este mes había abonado las deudas de septiembre del año pasado. El PAMI en Río Negro tiene un sistema de cápita y obtener un turno es una odisea y las dolencias no tienen esa contemplación. Los médicos tiene un cupo de pacientes y los turnos se agotan perentoriamente.

Las obras sociales privadas tienen mecanismos más ágiles para proteger el bolsillo de los afiliados. “Generalmente tenemos no más de 30 días de tardanza en los pagos”, se informó desde la obra social de los petroleros que, además, regula los precios con servicios propios de medicina.

Raúl Dobrusín, secretario del centro de jubilados y pensionados de ATE, aseveró que “el poder que tenía ISSN de inspeccionar o corroborar lo ha perdido totalmente”. Afirmó que tanto el ISSN como el Colegio Médico “no cumplen su función” debido a que “ellos deben decir a sus socios que no deben cobrar esa cantidad de dinero”, manifestó.

En cuanto a estudios y cirugías está más regulado porque ingresa al sistema de ISSN, el problema surge con la atención médica donde cada profesional cobra diferente, desde $100 hasta $1500, excedente que o se denuncia o se paga.

El asunto se instaló a partir de que el ejecutivo les brindó a los profesionales la posibilidad de tener caja en los consultorios, “por la mala administración del ejecutivo provincial y el retraso del pago se les brindó tener la caja chica”, informó el consejero titular por afiliados activos, Ángel Salazar.

Quienes tienen enfermedades crónicas deben pedir receta para remedios todos los meses, “el ISSN piensan que vamos a control todos los meses, pero solo vamos a pedir receta” afirmó Dobrusín, por lo que los pacientes pagan cada mes por una receta “que podría ser única”.

Así “los afiliados quedamos enfrentados con los médicos y perdemos” mencionó Dobrusín. “El ISSN está pagando recién el mes de septiembre a los médicos” informó el secretario de jubilados de ATE, por lo que conjeturan que los médicos “en vez de pelearla con ISSN, directamente cobran lo que les falta a sus pacientes”.

“Es desleal hacia los afiliados el cobro del plus” mencionó Salazar, “ISSN es una obra social solidaria donde el nivel de prestaciones que hay es igual para cualquier persona”, declaró. La obra social cuenta con alrededor de 200 mil afiliados por lo que “todo aquel emprendimiento privado que ha crecido en la provincia lo ha hecho por convenios con ISSN”, apuntaló.

“El cobro del plus es absolutamente ilegal”, manifestó Salazar, “cometen el delito de evasión fiscal y se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los pacientes”, agregó.

La obra social lidia con este asunto hace años y desde la mirada de los consejeros gremiales “el ejecutivo no tiene la voluntad política” para solucionarlo. “Se está trabajando en un mecanismo digital que permita al afiliado contar con la información precisa”, afirmó Salazar.

La duda de los afiliados por el precio de la consulta es recurrente, por eso “dijimos de comunicar los precios y que en cada centro médico haya un cartel, como hacen otras obras sociales”, comentó Salazar. “Cualquier afiliado puede ingresar en la página web para ver proveedores y los pagos”, explicó.

“El negocio de la salud privada está en manos de los amigos del partido gobernante. Si uno mira quienes son los dueños de los imperios de la salud privada de Neuquén, son los amigos del poder”, garantizó el consejero titular por afilados activos.

“Lo peor de ISSN es el silencio que hacen” aseguró el secretario del centro de jubilados y pensionados de ATE.

Para el Pami es ilegal

Para las autoridades de la obra social PAMI, no se puede partir de otro punto de análisis que no sea “la ilegalidad” de esta práctica que afecta a la mayoría de los 90 mil afiliados que hay en la provincia de Río Negro.

Al menos eso es lo que explicó Daiana Neri, coordinadora Ejecutiva en la provincia quien aclaró que las prestaciones médicas son de cobertura del 100 %. “Por lo tanto cualquier cobro extra es ilegal”, dijo la funcionaria.

En diálogo con Río Negro dijo que existe un mecanismo para denunciar en forma anónima.

Según explicó Neri, entre el 2020 y el 2021, se recibieron 139 denuncias y se aplicaron distintas penalidades. “En 2020 aplicamos penalidades económicas a prestadores por $ 667.600; en 2021, $3.885.623,90. Y hay iniciados más de 25 expedientes para sanciones”, dijo la funcionaria.

Para la coordinadora, es necesario aclarar que la obra social no tiene deuda con los prestadores tanto del nivel 2 (internaciones) como del nivel ambulatorio (médicos de cabeceras y especialistas). “Pagamos en tiempo y forma nuestras prestaciones de salud”, aseveró por lo que aclaró que el cobro de un plus no tiene ningún argumento válido.

“También aumentamos el valor de nuestras prestaciones tanto en el nivel 2 como en el nivel ambulatorio. En nivel 2 en 2021 acordamos con clínicas y sanatorios de Río Negro, aumentos de mas de 60% del valor de las prestaciones. También otorgamos en noviembre 2021 un bono del 75% de la facturación promedio de cada clínica y sanatorio por todo el trabajo conjunto realizado en pandemia”, explicó.

Recordó que en diciembre 2021 se pagó un bono extra de 20% de su facturación, y sumaron un bono extra en enero 2022 de 15% y en febrero 2022 de 10%, para acompañar la nueva etapa de la atención en pandemia.

En diciembre se firmó un convenio nuevo con clínicas y sanatorios de Río Negro, que recibirán un bono extra en función de la evaluación de los afiliados.

Tres situaciones

Claudia es una jubilada docente y asegura que desde hace más de dos décadas que el cobro de plus se transformó en moneda corriente cada vez que un afiliado a la obra social Ipross necesita una asistencia médica. Los valores oscilan entre las distintas especialidades pero en el 2021 abonó desde 800 a los 1200 pesos por cada consulta.

“Tenemos una aplicación donde te descuentan un coseguro de 83 pesos. Pero cuando vas al médico te cobran igual”, explicó esta vecina de Roca que reside en el barrio Unter.

Roberto es otro jubilado pero es afiliado a la obra social PAMI. Hace un mes tuvo un accidente doméstico que le afectó una de sus piernas. Al igual que en otros casos, fue sometido a una cirugía donde la cobertura de la obra social fue total.

“No tuve que pagar ningún plus y eso generó un alivio en el bolsillo. Pero cada vez que me hago una curación tengo que abonar 2700 pesos de plus”, dijo el jubilado quien detalló que muchas veces se dificulta conseguir el dinero para afrontar el pago del plus.

Oscar es docente en Neuquén y tuvo un inconveniente en la rodilla que lo obligó a consultar con un traumatólogo que, como no atiende con el ISSN, le cobró en forma particular $1.500. Después buscó un kinesiólogo para cumplir una rutina que le fue prescripta, pero se enteró que por cada una de las sesiones debía pagar un plus de $500 supuestamente por el covid aunque lo que observó es que sólo había alcohol en gel y barbijo.

Silencio

Según el consejero del ISSN ha habido sanciones a prestadores que, además de recibir el pago de la obra social, cobra plus, pero admitió que los afiliados rara vez denuncian.

Este diario realizó consultas al colegio médico para que expresen su opinión pero no obtuvo respuestas.

Fuentes del PAMI en Neuquén indicaron que se puso cierto coto al cobro con la habilitación del policlínico ADOS aunque, se admitió, que durante la pandemia hubo más demanda.