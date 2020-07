El polémico juez Canicoba Corral renuncia para jubilarse

El histórico y polémico juez Rodolfo Canicoba Corral, acusado en causas por supuesta corrupción en el ejercicio de su función y por enriquecimiento ilícito, presentó su renuncia al cargo, a punto de cumplir 75 años.

La dimisión se presentó el miércoles 8 pero tiene la fecha de su cumpleaños: el próximo del 29 de este mes.

Permanecerá hasta fin de mes a cargo del juzgado federal 6, donde está la causa por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace 26 años. También ejerce la subrogancia del juzgado 12, que estaba en manos del actual integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Sergio Torres.

El magistrado había asumido durante la presidencia de Carlos Menem y tuvo entre sus manos causas de alto impacto político para el país, precisamente la del atentado a la AMIA.

En los últimos tiempos, investigaba la renovación de las concesiones viales durante el gobierno de Mauricio Macri.

El juez tenía cinco investigaciones abiertas en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, presuntos sobornos y pedidos de coimas y hasta un supuesto cobro de sobresueldos de la ex SIDE. Asimismo, era investigado por usar aviones privados de empresario que estaban involucrados en casos de corrupción. Se había puesto también la lupa en su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de una coima al principal acusado en esa causa, Omar “Caballo” Suárez, para el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

Por todo esto, Canicoba Corral había conseguido que el Consejo de la Magistratura postergara por cuarta vez la definición sobre su futuro.

Al conocerse la renuncia, la diputada nacional Paula Oliveto twiteó: "Después de años denunciando la CC-ARI en soledad los abusos y millones de Canicoba Corral, hoy renuncia y se va por la puerta trasera. Valió la pena. Mi reconocimiento a La Nación que nunca calló. Lo logramos".

Ante una llamada de Infobae, Canicoba dijo sencillamente sobre su renuncia: "Es lo que corresponde. Cumplo los 75 y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional".

En uno de sus actos más recientes, Canicoba Corral había puesto fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes. Citó al ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos. Para más adelante, a los ex ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y de Transporte Guillermo Dietrich.