El preventivo de crisis presentado por Latam fue rechazado

El ministerio de Trabajo rechazó el procedimiento preventivo de crisis que había presentado Latam tiempo después de anunciar que dejaría de volar en el país. Los trabajadores creen que es un paso al frente en su lucha en la defensa de sus puestos de trabajo.

"Estamos contentos de poder contarles que el procedimiento preventivo de crisis que presentó Latam fue rechazado por el ministerio de Trabajo. Esto es una clara victoria para los trabajadores y trabajadoras de Latam en Argentina y nos plantea un escenario bastante favorable ante el avance de la empresa en estos despidos encubiertos que pretendía realizar", confió en una entrevista radial el delegado de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) de Latam de Neuquén, Andrés Chomnalez.

El delegado de APA destacó que aún sigue en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la prohibición de los despidos así como un dictamen del ministerio de Trabajo por el pago del salario adeudado y del aguinaldo adeudado, lo que iría en contra de la "clara maniobra de la empresa de no cumplir con sus obligaciones o por lo menos no sentarse con los sindicatos a discutir la medida tomada", tal como confió Chomnalez.

"Lo que sigue para nosotros es la defensa de todos los puestos de trabajo, en todos los ámbitos que se pueda aplicar, desde el ámbito legal hasta el ámbito privado que en caso de ser necesario", resumió él.

Además, el delegado comentó que el jueves pasado se celebró "una reunión entre los sindicatos y el ministerio de Transporte en la que se definió una mesa conjunta entre sindicatos, empresa, ministerio, y las empresas del sector, porque lo que se busca es involucrar el desarrollo de la actividad en un corto y largo plazo, obviamente pospandemia, porque sabemos que todavía no está levantada la restricción de volar en Argentina, y obviamente muchas fronteras aún están cerradas, que es un escollo bastante grande para nosotros".

En Argentina Latam tenía más de 1700 trabajadores y en Neuquén eran un poco más de 20, aunque hoy ese número sería menor. Tal como explicó Chomnalez, algunos de los empleados optaron por adherirse al plan de retiro voluntario que ofreció la empresa.

Otra de las medidas que intentó llevar a cabo Latam, fue ofrecer pasajes a los trabajadores para saldar deudas. "Para mi es una clara burla sabiendo que no podemos volar y que desde el interior estaríamos más complicados porque al no operar no tendría mucho sentido", subrayó el delegado de APA sobre aquella medida aunque resaltó que "es lo de menos", haciendo referencia que lo principal era evitar los despidos encubiertos, que según su parecer, planeaba la empresa mediante el preventivo de crisis presentado.