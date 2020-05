El programa para esta noche: "Encanto de mujer"

Música y canto se unen en esta especial producción, que contiene un exquisito repertorio de temas nacionales e internacionales, de autores tan disímiles como John Fogerty, Luis Alberto Spinetta, Dolly Parton, Eduardo Falú, Andrew Lloyd Weber, Ben E. King, Jaime Dávalos, Cátulo Castillo, Eric Carmen y Charles Aznavour, entre muchos otros.

Jonathan Ceballes explica de qué se trata:

El programa está conformado por “Proud Mary” de John Fogerty, “I will always love you” de Dolly Parton, “Memory” de Andrew Lloyd Webber, “I could have danced all night” de Frederik Loewe, “Dos gardenias” de Isolina Carrillo, “Muchacha ojos de papel” de Luis Alberto Spinetta, “Canción del jangadero” de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, “El último café” de Héctor Stamponi y Cátulo Castillo, “La petenera” de Federico Moreno Torroba, “She” de Charles Aznavour y “All by myself” de Eric Carmen.

El Ensamble de Música Popular de Fundación Cultural Patagonia estuvo integrado por Miguel Spaciuk, violín; Laura Fuhr, viola; Laura Covicchi, violonchelo; Luciano Morán, contrabajo; Jonathan Ceballes, guitarra y canto; José Santamarina, percusión y Mauro Moya, piano y dirección.

Participaron las cantantes Ana Belanko, Marcela Caldironi, Mariana Jolivet, Jessica Rivera y Barbie Zúñiga, y el flautista Brian Mardones.