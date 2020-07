No todos los niños tienen acceso a la tecnología o disponen de conectividad.

“Si no hay escuelas en condiciones, si no hay capacitación y si no hay medidas de seguridad e higiene no vamos a permitir de ninguna manera el regreso de las escuelas”, afirmó Silvana Inostroza, secretaria adjunta de Unter de la provincia de Río Negro.



La definición surgió en el marco del encuentro virtual organizado el viernes pasado por el Departamento de Salud en la Escuela del sindicato docente rionegrino.



En la provincia de Neuquén no ven cercano el regreso a las aulas, por lo complejo que es readecuar la nueva escuela pospandemia. Desde el gremio docente, ATEN, aseguraron que se está trabajando en los protocolos, pero más allá de que se manejen algunas fechas probables de regreso (agosto), aún no hay nada definido.



“Pensar la vuelta a las escuelas: cómo y cuándo podría darse el regreso” fue el nombre de la actividad, con la participación de Claudia Asencio, secretaria de Salud en la Escuela, Silvana Inostroza, secretaria adjunta, Patricia Ponce, secretaria Gremial y de Organización y Matías Lafuente, asesor legal de Unter.



En líneas generales, en la charla se planteó que el regreso a clases no será en todas las zonas de la provincia de igual manera, tampoco al mismo tiempo en todos los niveles.



La programación de la futura vuelta a clases comenzó a delinearse para después de las vacaciones de invierno y de manera escalonada.

No obstante, desde Unter dejaron en claro que el regreso a los edificios escolares se efectuará una vez garantizados los requisitos de salubridad, higiene y seguridad para todo el ámbito educativo.



También se planteó una nueva escuela, con una fisonomía distinta a la que regía hasta marzo, con actores subjetivamente transformados y estrictos protocolos. “No van a ser las aulas ni las escuelas que hemos conocido, a las que estamos acostumbrados”, comentó Inostroza.

5 días de clases tuvieron los niños y niñas de Neuquén durante este año, por la pandemia del coronavirus.



Desde el Departamento de Salud, junto al Consejo Directivo Central de la Unter, y los asesores legales, realizaron un protocolo acorde a la regionalización, en función de la situación epidemiológica de la provincia.

“El trabajo es con un gran compromiso con nuestras comunidades educativas. Es en defensa de nuestros derechos laborales, de los derechos de los niños, y de la sociedad en su conjunto”, expresó Asencio.



Los docentes realizan con tiempo y de manera colaborativa el diseño de los nuevos espacios laborales tomando experiencias de otros lugares, considerando a su vez los parámetros que desde Nación se marcan. “El diseño de los distintos espacios va a ser en función de respetar los dos metros cuadrados distanciamiento. A su vez, se debe garantizar las condiciones de seguridad, con provisión de todos los elementos de higiene personal y generales de la institución”, remarcó Asencio.



Con alternancia, reducción horaria, distanciamiento y apropiación de protocolos se regresará a clases.

Desde el gremio exigen capacitaciones previas al retorno, para la apropiación de los protocolos y más aún para cuando se detecte un caso positivo o sospechoso de covid-19 en una escuela. Los profesionales de educación durante sus funciones pueden contagiarse tanto en el traslado como en el ejercicio de sus funciones.

“Hay que bajar el nivel de exigencia”

“Hay que bajar el nivel de exigencia porque si no nos vamos a frustrar todos”, dijo el secretario general de ATEN;Marcelo Guagliardo en relación con el trabajo de maestras y maestros en las aulas virtuales.

Además de enfrentar los gastos que requiere dotarse de la tecnología necesaria para poder conectarse con los alumnos, existen otras cuestiones que demandan mucho esfuerzo.

“La virtualidad se hace muy pesada. Es una enorme demanda de trabajo con un estrés permanente. Los horarios se alteran”. Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio docente de Neuquén



“La virtualidad se hace muy pesada. Es una enorme demanda de trabajo con un estrés permanente. Los horarios están alterados, los docentes trabajan más horas de las que trabajaban en la presencialidad porque tuvieron que reinventar una nueva forma de enseñar. Todo es muy desordenado”, consideró Guagliardo. Recalcó que una de las principales dificultades se presentaron en aquellos maestros que estaban a cargo de un grado, del cual la mitad tenía acceso a internet y computadora y la otra mitad no. ”También hay lugares donde hay cero conectividad o aún habiendo conexión los chicos no tienen teléfono con suficientes datos o no tienen computadora”, agregó.



En estas situaciones se diagramaron varias estratégicas para que todos tuvieron sus clases.

“Hay que bajar el nivel de exigencia, no se puede pretender que se aprenda lo mismo que se aprende en la presencialidad. Hay otros aprendizajes que habrá que valorar, pero si no bajamos la exigencia nos vamos a frustrar todos, docentes, alumnos y familias”, dijo el gremialista.

Según Guagliardo es importante saber que el aprendizaje sigue existiendo, que hay una real vinculación entre docentes y alumnos y que los contenidos que no se aprendan este año se podrán recuperar el año próximo.



“Los que la tienen más difícil son los chicos de están en los últimos años de la primaria y del secundario. Habrá que diseñar nuevas estrategias de recuperación de contenidos”, concluyó.

Volver a las aulas no será un trabajo fácil de realizar

El secretario general del gremio docente de Neuquén, ATEN, Marcelo Guagliardo, comentó que no hay una fecha cierta del regreso a las aulas. Se continúa analizando como será esa vuelta a la presencialidad y se están viendo las condiciones de seguridad sanitaria que se implementarán para preservar la salud de docentes, estudiantes y familias. Lo más certero hasta el momento es que la vuelta a las aulas es un tema muy complejo.



“No hay una fecha todavía de inicio, más allá de algunas apreciaciones que hizo el ministro de Educación (Nicolás Trotta). Pero esa vuelta a la presencialidad no va a ser una vuelta al 7 de marzo porque según las recomendaciones de los epidemiólogos el problema (pandemia por coronavirus) no estará resuelto en corto tiempo”, dijo el gremialista.

Ctera, el sindicato de maestros a nivel nacional es parte del consejo asesor que está trabajando en una educación presencial diferente para cuando el covid-19 pierda su fuerza. Pero el trabajo no es sencillo ni fácil de resolver en muchos aspectos.



Guagliardo comentó que lo prioritario es definir condiciones para ese regreso que garantice la salud de toda la comunidad educativa.

“Hay que poner los edificios en condiciones, hay que garantizar la provisión de agua potable, tiene que garantizarse la higiene permanente de las escuelas. Una de las cuestiones que aun no se resolvieron es como garantizar el distanciamiento en aquellas aulas que son chicas y que tienen entre 25 y 30 años. Si se piensa que un día van a ir unos y otro día otros es muy complicado. Hay una serie de condiciones que habrá que discutir muy finamente al momento de ponerle una fecha al regreso”, agregó el secretario general de ATEN.



Cuando se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, uno de los principales problemas que surgieron en el ámbito educativo fue la cobertura de cargos. Como se podían realizar las asambleas, muchos grupos de chicos no tuvieron maestras. En esos casos los directivos de cada colegio se encargaban de las clases virtuales. Recién ahora el problema se encamina hacia una solución.