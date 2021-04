El revuelo que causó la Superliga Europea: «La última resitencia fue la de los hinchas»

Federico Praml, periodista y comunicador de fútbol que trabaja para 'Oh My Goal' desde Barcelona, charló con 'En eso estamos' de RN RADIO sobre el proyecto de la Superliga Europea y todo el revuelo que generó esta noticia en el mundo del fútbol. "En el ámbito del fútbol queremos encontrar al bueno y al malo. Y buenos y malos no hay: hay malos y peores. Los clubes que hicieron lo de la Superliga Europea son malísimos", aseguró.

"El fútbol en Europa está concebido como un espectáculo, un entretenimiento. El último frente de resistencia ni siquiera fue la UEFA, sino que fueron los hinchas de equipos ingleses".