Elección presidencial: ¿solo la economía definió el resultado?

PATRICIO VALLONE*

Es una incógnita si el presidente electo Alberto Fernández podrá contener y administrar las pretensiones políticas de las diversas facciones que integran la coalición gobernante.

Elecciones 2015, sorpresa electoral en Argentina: el partido de coalición Cambiemos consigue contra todos los pronósticos ganar la presidencia nacional, la casi imposible y peronista provincia de Buenos Aires, y mantiene su principal bastión, Ciudad de Buenos Aires.

El empoderamiento y consolidación de este espacio político fue también acompañado por la conquista electoral en Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y la ultramacrista Córdoba cuando se trata de elegir presidente.

Todos los analistas políticos, empresarios y cualquier hijo de vecino coinciden en algo, y de manera contundente: al gobierno de Mauricio Macri le faltó ser más firme en comunicar cuál era la verdadera situación del país pos 12 años de kirchnerismo. Lo que no se dice al principio, y se lo informa a la opinión pública en cuotas, pierde peso e impacto. El Frente de Todos tomó nota y de manera estratégica comunica con fuerza la herencia que deja la gestión Cambiemos: “Una económica arrasada”, según afirma el reciente gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Los índices de aprobación más altos de la gestión rondan en noviembre 2017, período en el que la coalición gobernante se fortaleció en las elecciones de medio término legislativas. En el área metropolitana de Buenos Aires, promediaba el 55% de personas esperanzadas con el gobierno nacional. En enero 2018, María Eugenia Vidal era la dirigente política más valorada a nivel nacional, y en la provincia que gestionaba tenía una imagen positiva del 56% versus una expresidenta de la Nación que tenía también 56%, pero de imagen negativa.

¿Cómo se explica que el oficialismo pierda la elección de la provincia de Buenos Aires y la presidencial en 2019? ¿Qué pasó para que Cristina Kirchner incremente su base de votantes con 13 procesamientos judiciales y funcionarios de su gestión presos por delitos de corrupción?

La economía: sin duda es la principal razón, pero no la única. Marzo 2018: Estados Unidos sube la tasa de interés; como consecuencia la Reserva Federal norteamericana atrae a su mercado los dólares desparramados en los países emergentes como Argentina, y ocasiona un colapso en la economía nacional. Devaluación, inflación, sueldos atrasados. “Solución”: vuelta al FMI.

Todo lo que pasaba a nivel macro se trasladaba en la opinión de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. 8 de cada 10 personas decían estar satisfechas con la gestión del gobierno en relación a las obras de infraestructura y servicios de transporte públicos ofrecidos, pero de esas 8,5 manifestaban su disconformidad con el gobierno nacional en general, y el motivo era la economía: “Para qué hacer un Metrobús si no puedo pagar el boleto” o la típica y repetida frase escuchada: “La gente no come cemento”. Este indicador se repitió durante el 2018 y 2019, y el desencanto popular promedio fue del 55% anual.

Estrategia política: la expresidenta de la Nación le ganó la pulseada al macrismo.

Decidió ceder, por lo menos en la boleta, su espacio como principal candidata y absoluta líder del partido de coalición, integrándose a un perfil más identificado con el peronismo tradicional como lo representa el actual presidente electo, Alberto Fernández.

Como consecuencia de este entramado político, logró cohesionar y formar un partido de coalición, el Frente de Todos, integrando facciones que en el 2015 y 2017 fueron a competir de forma separada. Las alianzas que lograron tejer Cristina Kirchner y quienes la acompañan terminaron siendo políticamente acertadas, sobre todo en capacidad electoral.

Participó de la campaña de costado, tuvo una agenda paralela en la que presentó su libro “Sinceramente” por todo el país y que influyó en electorado nacional. Fortaleció el vínculo de sus más fieles votantes, y permitió incorporar nuevos, más alineados con el discurso del peronismo más conciliador. Cristina solo se mostró públicamente junto a los candidatos en las últimas presentaciones de campaña.

La campaña de Cambiemos antes de las PASO no fue efectiva, careció de engagement social, y centró su discurso en el “miedo” al pasado, parecido a lo implementado sin éxito por el kirchnerismo en las elecciones del 2015.

Variable judicial: la Justicia permitió a Cristina Fernández de Kirchner continuar siendo políticamente competitiva. Por conveniencia o desaciertos, ninguna causa fue al final lo determinantemente firme como para sentenciarla a prisión, algo que la hubiese alejado de la escena electoral por lo menos en estas elecciones. Recordemos que quien definió en el Senado que la expresidenta mantenga sus fueros fue el peronista Miguel Ángel Pichetto, elegido posteriormente por Macri para acompañarlo en la fórmula como vicepresidente.

La fiscalización: ¿fue determinante en el resultado? Las PASO fueron catalogadas por el oficialismo con el término de “amistoso”, si lo trasladamos a la competencia deportiva, y contrariamente fueron determinantes.

En las PASO asisten 2 millones de personas menos que en la general, y haciendo un histórico electoral de 2015 a hoy, la mayoría de esas personas son votantes de Cambiemos. Más allá de este dato, hay números que demuestran que los errores de fiscalización oficialista no fueron tan significativos como para pensar que la amplia diferencia entre los dos principales candidatos sea producto de esto. Lo que sí influyó, y es una variable intrínseca de las PASO, es la diferencia de votantes.

Resultado: Alberto Fernández ganó por 8 puntos, pero el crecimiento electoral de la segunda fórmula más votada fue de 2.348.918 de votantes desde las PASO a la general; mientras que el Frente de Todos logró aumentar en 267.771 de votos. Si tenemos en cuenta la diferencia que existió entre estas dos fuerzas en las PASO de un poco más de 4 millones de personas y el resultado de la general con una diferencia de un poco más de 2 millones de votantes, vamos a poder entender que en Argentina se vuelve a consolidar un sistema democrático bipartidista.

Este resultado más parejo es un alivio para la democracia nacional, en un futuro en el que la coalición gobernante y la consolidada fuerza opositora tendrán que conciliar si quieren de una vez por todas sacar al país adelante.

Futuro: ¿el presidente de la Nación Alberto Fernández podrá cumplir las expectativas de las demandas sociales? ¿Podrá contener y administrar las pretensiones políticas de las diversas facciones que integran la coalición gobernante, sin causar fracturas y resentimientos internos?

¿Cómo serán sus relaciones exteriores, en particular con Brasil, principal e histórico socio en la región? ¿Las PASO suman o restan al país? ¿Qué rol tendrá la vicepresidenta en la nueva gestión?

Santiago Cafiero, jefe de campaña de Alberto, anticipó: “Cristina Kirchner tendrá un rol central”.

*Consultor político